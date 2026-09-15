Será Mabel Garza Blackaller la próxima directora del Instituto de Cultura de Saltillo

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    Será Mabel Garza Blackaller la próxima directora del Instituto de Cultura de Saltillo
    Mabel Garza Blackaller tiene una amplia trayectoria en el gremio cultural y ya dirigió el Instituto Municipal de Cultura entre 2015 y 2017. ESPECIAL

Tras salida de Leticia Rodarte, quien asumió como secretaria de Cultura de Coahuila, la directora de escena, dramaturgia y gestora cultural tomará su lugar

Tras la salida de Leticia Rodarte, el Gobierno Municipal de Saltillo perfila designar a Mabel Garza Blackaller como titular del Instituto Municipal de Cultura.

Fuentes confirmaron a VANGUARDIA que, a espera de agotar los trámites correspondientes, en los próximos días Garza Blackaller será nombrada para el cargo, mismo que ya ocupó entre 2015 y 2017.

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La vacante surgió luego de que Leticia Rodarte, quien dirigió el Instituto Municipal de Cultura desde 2022, dejó el cargo para asumir como titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila.

La directora de escena, dramaturgia y gestora cultural es oriunda de San Buenaventura, Coahuila y es Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es Maestra en Literatura por la Universidad Iberoamericana.

En el plano profesional, fue miembro fundador de la Compañía Estatal de Teatro del estado de Coahuila, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), subdirectora estatal de Cultura y coordinadora de teatro en la UAdeC.

También fue directora de Talleres Escénicos en el Fórum Universal de las Culturas, directora de los programas de televisión La Puerta y Señas de Identidad del Instituto Municipal de Cultura, autora de obras como La Jornada Tlaxcalteca, Un viaje sin retorno, La Alianza, Lauros de la noche, Está Carbón, entre otras.

Ha dirigido escena en más de 40 montajes teatrales y sus obras y montajes se han presentado en festivales estatales, nacionales e internacionales.

El montaje Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz obtuvo el premio del público durante la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2019, mientras que El narco negocia con Dios fue seleccionado entre los mejores en la edición 2021.

También ha dirigido las óperas La Isla deshabitada, de Joseph Haydn y Dido y Eneas de Henry Purcell , La Ceneréntola de Giacomo Puccini con la Camerata de Coahuila y La Boheme de Giacomo Puccini con la Filarmónica del Desierto.

Ha sido acreedora a seis becas que otorga el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes dentro del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales en el rubro de Puesta en escena.

Ha ganado dos becas estatales que otorga el PECDA de la Secretaría de Cultura de Coahuila en el rubro de Dramaturgia.

La revista Paso de Gato le dedicó su sección PERFIL como reconocimiento a su trayectoria en el número 87 Enero - marzo 2022.

Además, fue miembro de la Dirección Artística de la 42 Muestra Nacional de Teatro 2022.

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