Centro de Idiomas de la UAdeC Unidad Laguna abre cursos sabatinos de inglés

Las clases comenzarán el 29 de agosto de 2026 y tendrán una duración de cuatro meses por nivel. El programa contempla grupos diferenciados de acuerdo con la edad y opciones de horario para facilitar la participación de los interesados.

TORREÓN, COAH.- El Centro de Idiomas Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para su curso sabatino de inglés, dirigido a niños, adolescentes, adultos, comunidad universitaria y público en general.

Los niños de 8 a 12 años acudirán de 09:00 a 13:00 horas, mientras que los adolescentes de 12 a 14 años tendrán clases de 09:00 a 13:30 horas.

Para los adultos, a partir de los 15 años, se ofrecen dos alternativas: de 09:00 a 14:00 horas o de 15:00 a 20:00 horas.

INSCRIPCIONES ARRANCAN EN AGOSTO

Las inscripciones para quienes ingresan por primera vez comenzarán el 4 de agosto y deberán realizarse directamente en las instalaciones del Centro de Idiomas Unidad Laguna, ubicadas en bulevar Revolución y calle Comonfort, en la colonia Centro de Torreón.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 08:00 a 21:00 horas, y los sábados, de 09:00 a 14:00 horas.

Para estudiantes y trabajadores de la UAdeC, el costo del curso será de 915 pesos; para egresados, de mil 352 pesos, y para público en general, de mil 560 pesos. El programa para niños y adolescentes tendrá un costo de mil 123 pesos.

Quienes ya tengan conocimientos del idioma y requieran determinar el nivel correspondiente podrán presentar un examen de ubicación, cuyo costo será de 100 pesos.

Los aspirantes de nuevo ingreso no deberán presentar examen de admisión. Solo tendrán que acudir al Centro de Idiomas, proporcionar sus datos personales y presentar una identificación oficial o escolar.

En el caso de estudiantes de la UAdeC, también será necesario presentar el número de matrícula y la credencial vigente.

Por su parte, los alumnos de reingreso deberán realizar su trámite a través del portal institucional, completar el registro, descargar la ficha de pago, efectuar el depósito bancario y concluir el proceso para asegurar su lugar.