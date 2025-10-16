Gobernador de NL planea usar vías del tren Saltillo-Nuevo Laredo para transporte tipo Metro

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Gobernador de NL planea usar vías del tren Saltillo-Nuevo Laredo para transporte tipo Metro
    El mandatario de NL dijo que a largo plazo la infraestructura se vislumbra como una nueva línea de Metro de alcance inter-estatal. FOTO: ARCHIVO

El Gobierno de Nuevo León planea utilizar la infraestructura del Tren que conectará a Saltillo con Nuevo Laredo para implementar un sistema de transporte tipo Metro

El Gobierno de Nuevo León ha revelado su intención de aprovechar las vías del Tren del Norte, un proyecto de la Federación que unirá a Saltillo con Nuevo Laredo, para establecer un sistema de transporte local con características similares a las del Metro.

El gobernador Samuel García reconoció que, si bien el plan para esta sección del tren que parte de Saltillo “aún no existe el proyecto ejecutivo,” aseguró que la propuesta es “viable en tiempos cortos.”

Mientras se desarrolla el proyecto completo, el Estado buscará soluciones temporales. El Gobernador explicó que la idea es “gestionar que, durante el lapso que no pase el tren, el Estado pueda poner vagones para tramos cortos, utilizar la misma vía para mover a la gente del Valle de las Salinas a Monterrey, San Pedro y hasta García o Saltillo.”

El tren de pasajeros federal, que pasará dos veces al día (una en la mañana y otra en la tarde), se concibe como una entrega de “camiones para rutas que van al municipio de El Carmen.”

A largo plazo, la infraestructura se vislumbra como una nueva línea de Metro de alcance inter-estatal: “Prácticamente con el Tren del Norte se va a hacer una nueva línea del Metro que va a funcionar como una agencia inter-estatal para quien tenga una vuelta a Monterrey,” afirmó el mandatario.

El plan completo será presentado por el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, en la Ciudad de México.

Temas


Movilidad
Vialidad
Trenes

Localizaciones


Coahuila
Nuevo León
Saltillo

Personajes


Samuel García

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

