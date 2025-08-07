Gobierno de Coahuila busca unificar rutas de transporte gratuitas entre Saltillo y Ramos Arizpe

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó sobre los planes de su administración para unificar las rutas de transporte gratuito que se están implementando en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, con el objetivo de crear una conexión socialmente estratégica para estudiantes y trabajadores.

“Vamos a platicar con el presidente municipal de Saltillo y con el presidente municipal de Ramos a raíz de que los dos traen su ruta, su ruta gratuita”, señaló el mandatario estatal.

El gobernador detalló que la propuesta principal es que la ruta de Saltillo se extienda hasta Ramos Arizpe, conectando puntos clave como el bulevar Plan de Guadalupe y la zona de universidades.

La idea es que “la de Saltillo entre a Ramos, entre a la Chevrolet, es una referencia para todos en Ramos, y de ahí se la aviente y se vaya para Saltillo”, explicó Jiménez Salinas.

También destacó el gran apoyo social que representa este programa, ya que puede significar un ahorro considerable para las familias. “Son 700 pesos por persona, imagínate una familia que tenga 3 estudiantes que andan en el camión todos los días, estamos hablando que son 2 mil 100 pesos al mes”, puntualizó.

Por otro lado, el gobernador también se refirió a otros temas de interés para la entidad, incluyendo el desarrollo económico. Mencionó que, desde el inicio de su administración, se ha logrado una acumulación de más de 150 mil millones de pesos en inversiones.

PEMEX Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COAHUILA

El mandatario expresó su optimismo ante la posibilidad de que Pemex explore yacimientos de gas en la región, un tema que, según sus palabras, representa “una gran oportunidad para el desarrollo económico de Coahuila, principalmente para la región Centro y la Región Carbonífera y Norte”. Subrayó que las nuevas tecnologías de Texas permiten que estos proyectos sean amigables con el medio ambiente y generen empleos y derrama económica significativa.

COMBATE A LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL

Jiménez Salinas abordó el tema del combate a las adicciones, un proyecto en curso que busca regular los anexos y convertir el Hospital del Niño en un centro especializado en salud mental y adicciones. Afirmó que “es un gran apoyo” y que se trabajará en alianza con el DIF para definir la estructura y el modelo de funcionamiento.

AEROPUERTO Y CARRETERA 57

Respecto a la reactivación del aeropuerto, el gobernador confirmó que se están realizando adecuaciones para recibir aviones más grandes y que el vuelo de Saltillo a la Ciudad de México con Viva Aerobus ya es un éxito. Además, sobre la carretera 57, especialmente el tramo de los Chorros, indicó que el proyecto para su modernización ya existe, pero que la falta de recursos federales ha retrasado su inicio, aunque se tiene la esperanza de que inicie una vez que se concrete el compromiso presidencial de la carretera Saltillo-Monclova.