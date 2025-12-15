Hasta ocho años de cárcel a quien modifique placas vehiculares en Coahuila

Por unanimidad, el Congreso de Coahuila aprobó una reforma al Código Penal del estado para castigar con penas de cuatro a ocho años de prisión a quien altere, modifique, borre o realice cualquier acción que impida la correcta identificación de placas vehiculares.

La modificación al artículo 405 fue impulsada por el diputado Felipe González el pasado 4 de noviembre y aprobada por unanimidad este lunes, tras el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Además de la pena de prisión, la reforma establece multas que van de 300 a 2 mil días, con el objetivo de inhibir prácticas que dificultan la identificación de vehículos involucrados en hechos delictivos o faltas administrativas.

En la propuesta inicial, el legislador señaló que en Coahuila existen alrededor de 1.17 millones de vehículos registrados, lo que representa un reto en materia de seguridad pública, control fiscal y regulación vial. En ese contexto, subrayó la necesidad de contar con un padrón vehicular confiable que facilite la planeación de infraestructura, la recaudación de impuestos y la investigación de delitos.

Cabe recordar que en febrero de este año el diputado presentó un exhorto dirigido a los 38 municipios del estado para implementar campañas de concientización y prevenir la modificación de placas vehiculares, como una medida complementaria a la reforma penal aprobada.

En tanto, la comisión dictaminadora, señaló que la reforma no implica un aumento desproporcionado de penas, sino la precisión de conductas que deben ser sancionadas para asegurar la eficacia del marco jurídico.

“Con ello, se envía un mensaje nítido de cero tolerancia frente a prácticas que afectan la seguridad, la justicia y la integridad de la población”, detalló.