Hay 2 mil 700 plazas vacantes para reubicar a trabajadores de GM: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que tras el despido de mil 900 trabajadores en la planta de General Motors de Ramos Arizpe, el Gobierno del Estado activó una estrategia inmediata para lograr la recolocación laboral de las personas afectadas.

Explicó que el reajuste está relacionado con la eliminación de los subsidios federales en ese país para la compra de autos eléctricos, que eran de entre 7 mil y 8 mil dólares por unidad, lo que impactó directamente en la venta y en la producción.

“Eso pegó desde hace varios meses en la compra, porque prácticamente los vehículos eléctricos que se hacían aquí iban para Estados Unidos. Esa fue la razón principal”, dijo.

Ante este escenario, detalló que se activó un operativo entre la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la empresa y los sindicatos para evitar que los trabajadores queden fuera del mercado laboral. “Montamos toda una estrategia para enrocar la mayor parte de los empleos posibles. Hablamos con cada trabajador y les decimos: ‘aquí hay empleo en esta otra empresa, ¿te interesa?’, y fungimos como vinculación”, explicó, al recordar que en un ajuste similar ocurrido hace alrededor de un año y medio lograron acomodar a la totalidad del personal afectado.

Precisó que actualmente existen más de 2 mil vacantes en la industria automotriz de la región sureste, además de otras 700 en el sector de la construcción, en coordinación con cámaras empresariales.

“Hay vacantes suficientes. Son 2 mil en la industria, más 700 con empresas de construcción, con la CEMIC y CANADEVI, porque había falta de mano de obra. Ya estamos trabajando en ello y estoy seguro de que en las próximas semanas vamos a lograr enrocar a la gran mayoría”, afirmó.

Jiménez Salinas agregó que, pese al ajuste en la línea de eléctricos, General Motors mantiene sus planes de inversión, principalmente en vehículos de combustión interna, con un anuncio de mil millones de dólares, de los cuales la mayor parte se destinará a Coahuila.

“GM anunció una inversión de mil millones de dólares y la gran mayoría viene para Coahuila. Eso, sumado a otras empresas que están creciendo y expandiéndose, nos permite fortalecer el empleo en el estado”, aseguró.

Jiménez Salinas añadió que, además de la vinculación laboral, el Gobierno estatal impulsa proyectos de infraestructura que también generarán fuentes de trabajo. “Traemos proyectos importantes en la parte de construcción, y ahí también se van a requerir trabajadoras y trabajadores. Entre diferentes estrategias estamos fortaleciendo el empleo en nuestro estado”, dijo.

Finalmente, indicó que Coahuila intensificará su promoción económica en Estados Unidos, así como en Asia y Europa, para atraer más inversiones.

“Nos queremos concentrar muy fuerte en el mercado de Estados Unidos para que conozcan cómo está Coahuila en seguridad, desarrollo económico, mano de obra y productividad. Estaremos participando en ferias y realizando giras, porque una apuesta importante para nosotros es seguir generando oportunidades de empleo para nuestra gente”, concluyó.