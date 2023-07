‘Hay un solo partido, buscamos un mismo objetivo’, dice Morena Coahuila ante división de apoyos a Sheinbaum

Tribus de Morena en Coahuila reflejaron la competencia interna en la lucha por colocar a la ex jefa de gobierno capitalino entre la preferencia de los coahuilenses

Integrantes de la delegación Coahuila, para los trabajos en favor de Claudia Sheinbaum, insistieron este jueves que se aprendió del caso Ricardo Mejía Berdeja y que hay unidad, al menos entre los grupos que buscan colocar a la ex jefa de gobierno capitalino como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Hay un solo partido en este momento”, aseguró Janecarlo Lozano, delegado en la entidad para los trabajos en favor de Claudia Sheibaum, quien encabezó una de dos ruedas de prensa a las que se invitó a representantes de medios de comunicación de la región Sureste del estado, asegurando su presencia.

Uno de estos eventos fue en el municipio de Ramos Arizpe y otro en Saltillo, ambos en la región Sureste del estado. La cita a las ruedas de prensa, fue con media hora de diferencia.

“Cada quien lo hace desde el camino que crea, pero el fin es el mismo, apoyar a la Doctora Claudia para que sea la coordinadora de los Comités de la Defensa de Cuarta Transformación”, argumentó Jeancarlo Lozano al cuestionarle VANGUARDIA el divisionismo.

TE PUEDE INTERESAR: Todavía no llegan libros de texto de secundaria a Coahuila; han entregado el 31% de los ejemplares para primaria

Cecilia Guadiana se sumó a la negación de una probable fractura interna entre los simpatizantes coahuilenses de Claudia Sheibaum. “Tanto a Coahuila como a México nos quedó claro lo que la división puede ocasionar, se necesita humildad y el liderazgo. Aquí es igual para todos, todos tenemos el mismo objetivo”.

El ex candidato por Morena a diputado local, Antonio Attolini Murra, reconoció que la candidatura de Ricardo Mejía al gobierno de del estado por el Partido del Trabajo fue “un problema importante en Coahuila”, pese a ello declinó la existencia de una división.

“Todo esfuerzo organizado para dar cuenta que una o miles de personas estamos convencidos de que Claudia Sheinbaum debe ser la coordinadora de los Comités de Defensa, a nosotros no nos quita el sueño. Si lo hacen una o dos, tres veces antes, o después, no importa, ultimadamente no hay división, en tanto que estamos por el mismo objetivo”.

De acuerdo con esta tribu política, la existencia de varios grupos internos es parte de la naturaleza política de identidad, que en la actualidad son más fluidas y han dejado atrás la rigidez que se generaba dentro de los partidos políticos tradicionales. “Te pongo un parámetro, no hay morenistas, eso no existe. Hay obradoristas, hombres y mujeres que siguen la lucha y vida de un hombre extraordinario”

Claudia Sheinbaum estará en Saltillo el próximo domingo en una agenda que estima tres eventos, una convivencia con simpatizantes al oriente de Saltillo, una rueda de prensa y un mitin en la Plaza de Toros “Armillita”, donde esperan la presencia de más de 7 mil personas, “para mostrar el músculo político” de la ex jefa de gobierno capitalino en Coahuila.