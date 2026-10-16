Hércules, Coahuila, vuelve a reclamar agua; crisis llega al tribunal laboral

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    Hércules, Coahuila, vuelve a reclamar agua; crisis llega al tribunal laboral
    El desabasto de agua en Hércules, Coahuila, motivó un nuevo reclamo del Sindicato Minero ante la autoridad laboral. El acuerdo del 13 de octubre concede tres días al síndico para responder al escrito sindical. CORTESÍA

El Sindicato Minero solicitó restablecer el suministro del vital líquido y proteger el bombeo; el acuerdo concedió al Síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez un plazo de 3 días para responder

HÉRCULES, COAH.- La denuncia por falta de agua en Hércules, en el municipio de Sierra Mojada, llegó al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, que concedió tres días al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para responder al reclamo del Sindicato Minero. El problema tiene antecedentes en el Congreso federal desde 2023.

El acuerdo, fechado el 13 de octubre de 2026 y difundido en el portal del tribunal correspondiente este 14 de octubre, forma parte del procedimiento de huelga 514/2024. Deriva del escrito presentado por Adrián Jiménez Mondragón, apoderado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero), recibido el día 12 con folio 15896.

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Un plazo judicial de tres días coloca al síndico Aguilera Gómez ante la necesidad de responder al reclamo del Sindicato Minero por falta de agua en Hércules, donde la organización pidió restablecer el suministro para trabajadores y población civil.

La representación gremial denunció una crisis hídrica y energética en la comunidad y solicitó restablecer inmediatamente el agua para trabajadores y población civil. También pidió proteger la infraestructura de bombeo y retirar obstáculos que impidan el suministro.

$!La representación gremial del Sindicato Minero solicitó proteger el bombeo en la planta de Hércules y restablecer el suministro para trabajadores y sus habitantes.
La representación gremial del Sindicato Minero solicitó proteger el bombeo en la planta de Hércules y restablecer el suministro para trabajadores y sus habitantes. CORTESÍA

En su escrito, el sindicato sostiene que el corte constituye una forma de presión contra el movimiento laboral. Esa acusación forma parte de sus argumentos, mientras que la determinación del tribunal consiste en dar vista al síndico para que manifieste lo que a su derecho convenga.

“En el término de 3 días”, establece el acuerdo, que advierte que, si no responde, perderá el derecho a hacerlo posteriormente. La notificación fue ordenada mediante boletín judicial y buzón electrónico.

El antecedente legislativo se remonta al 30 de octubre de 2023, cuando diputados federales presentaron una propuesta para atender la crisis de Sierra Mojada. El documento señalaba que los cortes eléctricos impedían funcionar a las bombas de agua de Hércules y solicitaba a CFE recuperar el servicio.

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Aquella proposición, suscrita por legisladores coahuilenses, fue turnada a comisión. En febrero de 2025, otra propuesta de Ricardo Mejía Berdeja volvió a recoger denuncias de falta de luz y agua y pidió atención para las familias de Minera del Norte S.A (Minosa).

Ahora, el reclamo incorpora el abastecimiento a la controversia laboral y lo vincula con el concurso mercantil 77/2022. El sindicato pide una intervención inmediata para garantizar el acceso al líquido; el acuerdo abre la oportunidad de respuesta del síndico, sin ordenar todavía la restitución del servicio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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