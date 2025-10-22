Hombres también deben prevenirse contra el cáncer de mama; Coahuila registra 9 casos

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que la entidad se encuentra entre los estados con incidencia de cáncer de mama en hombres.

Sólo en lo que va de 2025, se han diagnosticado nueve casos de tumor maligno en la mama en pacientes masculinos, mientras que en 2024 se registraron catorce. En promedio, cada año se detectan alrededor de diez casos de este tipo de cáncer en hombres en la entidad.

A pesar de que las campañas del mes de lucha contra el cáncer de mama se enfocan principalmente en mujeres, los hombres también pueden desarrollar la enfermedad. Incluso, la aparición de un bulto en la mama masculina puede ser más fácil de identificar, debido a la ausencia de tejido mamario desarrollado.

Aunque menos frecuente, el cáncer de mama en hombres no es un fenómeno nuevo ni aislado. Hasta octubre de 2025, México ha documentado 21 casos en mujeres y 521 en hombres. Jalisco registra la mayor cantidad de casos en ambos sexos, con 4 mil en mujeres y 496 en hombres. En contraste, Quintana Roo, Durango y Yucatán no cuentan con registros de la enfermedad en hombres.

Prevención y detección temprana

Abel de la Garza, coordinador estatal de Salud Reproductiva, señaló que la autoexploración mamaria es una herramienta clave para la detección temprana, tanto en mujeres como en hombres. Se recomienda realizarla al menos una vez al mes.

La práctica permite identificar cambios importantes, como la aparición de bultos, alteraciones en la piel, cambios de coloración o secreciones, facilitando una atención rápida y oportuna ante cualquier signo de alerta.