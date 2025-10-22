Hombres también deben prevenirse contra el cáncer de mama; Coahuila registra 9 casos

Coahuila
/ 22 octubre 2025
    Hombres también deben prevenirse contra el cáncer de mama; Coahuila registra 9 casos
    La aparición de un bulto en la mama masculina puede ser más fácil de detectar debido a la ausencia de tejido mamario desarrollado, explican autoridades de Salud. FOTO: ESPECIAL

El cáncer de mama en hombres es menos frecuente que en mujeres, pero no está exento de presentarse

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que la entidad se encuentra entre los estados con incidencia de cáncer de mama en hombres.

Sólo en lo que va de 2025, se han diagnosticado nueve casos de tumor maligno en la mama en pacientes masculinos, mientras que en 2024 se registraron catorce. En promedio, cada año se detectan alrededor de diez casos de este tipo de cáncer en hombres en la entidad.

A pesar de que las campañas del mes de lucha contra el cáncer de mama se enfocan principalmente en mujeres, los hombres también pueden desarrollar la enfermedad. Incluso, la aparición de un bulto en la mama masculina puede ser más fácil de identificar, debido a la ausencia de tejido mamario desarrollado.

Aunque menos frecuente, el cáncer de mama en hombres no es un fenómeno nuevo ni aislado. Hasta octubre de 2025, México ha documentado 21 casos en mujeres y 521 en hombres. Jalisco registra la mayor cantidad de casos en ambos sexos, con 4 mil en mujeres y 496 en hombres. En contraste, Quintana Roo, Durango y Yucatán no cuentan con registros de la enfermedad en hombres.

Prevención y detección temprana

Abel de la Garza, coordinador estatal de Salud Reproductiva, señaló que la autoexploración mamaria es una herramienta clave para la detección temprana, tanto en mujeres como en hombres. Se recomienda realizarla al menos una vez al mes.

La práctica permite identificar cambios importantes, como la aparición de bultos, alteraciones en la piel, cambios de coloración o secreciones, facilitando una atención rápida y oportuna ante cualquier signo de alerta.

Temas


Salud Pública
Día internacional del Hombre
ciudadanía

Localizaciones


Coahuila

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros