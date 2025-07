Hoteles deben exigir identificación y verificar parentesco de menores; Airbnb, en el limbo

En todos los hoteles y moteles de Coahuila es obligatorio solicitar una identificación oficial a quienes buscan hospedarse, sin importar si se trata de personas nacionales o extranjeras. Así lo aseguró Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el estado, esto referente al reciente caso de un hombre asiático que ingresó a una habitación acompañado de una menor de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Exige Saltillo a CFE atender fallas eléctricas que afectan el abasto de agua

Según explicó, ningún establecimiento puede rentar habitaciones a menores, y en caso de que un menor se presente acompañado por un adulto, debe demostrarse legalmente el parentesco o la tutela. “No puede ser un primo, un extraño. Tiene que ser el papá, la mamá o una tía, y debe comprobarlo”, indicó.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Turismo de Coahuila, los prestadores de servicios de hospedaje deben registrar los datos de todos los huéspedes, conservar copia de su identificación y poner esta información a disposición inmediata de las autoridades cuando así se requiera.

Además, el artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que todas las decisiones deben tomarse considerando el interés superior de la niñez.

En ese sentido, Dávila Rodríguez afirmó que si se detecta un intento de ingreso irregular con un menor, el establecimiento está obligado a negarse a prestar el servicio, retener a las personas involucradas dentro de lo posible y notificar de inmediato a las autoridades. “En ese caso no se debe rentar, y se debe llamar a la policía inmediatamente”, subrayó. Añadió que los hoteles en el estado cuentan con un grupo de seguridad en WhatsApp para mantenerse en comunicación ante situaciones de riesgo.

FALTA REGULACIÓN EN AIRBNB

En otro tema, Héctor Horacio Dávila expresó su opinión sobre la falta de control en plataformas de hospedaje como Airbnb. El vicepresidente mencionó que estos negocios operan sin verificar la identidad de sus huéspedes ni contar con medidas de protección civil o supervisión sanitaria.

“Donde está el problema es en los Airbnb. No sabemos quién se queda, cuánto tiempo ni a qué viene”, sostuvo. Estimó que en Coahuila existen cerca de siete mil espacios de este tipo que no están registrados, no pagan impuestos y no cumplen con regulación formal. “Están en la clandestinidad”, afirmó.

Además de la evasión fiscal, señaló que estas plataformas tampoco garantizan condiciones mínimas de higiene, seguridad o transparencia. “¿Cómo certificas que la habitación está limpia, que cambiaron las sábanas, que el agua o la luz se usan de forma adecuada? No hay forma de saberlo”, dijo. Por ello, consideró urgente que el Congreso del Estado legisle sobre el tema para establecer reglas claras y condiciones equitativas para todos los modelos de hospedaje.