‘Hoy tenemos un ejército de paz’, dice Adán Augusto López previo a votación en Coahuila por fuerzas armadas en tareas de seguridad

Este martes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López visitó el palacio legislativo de Coahuila para enviar un mensaje sobre la Reforma que implica la presencia de fuerzas armadas en las calles del país.

Previo a que se aprobara dicha reforma en el Congreso Local , el secretario, llegó acompañado con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme , y fue recibido por una numerosa cantidad de funcionarios del gobierno de Coahuila , así como por los 25 diputados.

En el palacio, el diputado Eduardo Olmos registró la situación en la que se encontró Coahuila durante los años más álgidos de la violencia que se fortaleció desde el 2009, cuando los homicidios pasaron de ser 33 a más de 300 en un solo año, únicamente en lo que concierne a regiones como la Laguna.

Por su parte, el secretario comenzó agradeciendo que las autoridades del Estado han compartido las acciones de coordinación con el gobierno Federal en los temas de seguridad.

Recordó que cuando manifestó al gobernador Miguel Riquelme que quería venir a exponer la Reforma que ya fue aprobada por las cámaras federales ante los legisladores obtuvo una respuesta positiva.

“Desde luego que ha habido diferencias pero terminamos solucionándolas”, dijo.

Así, presentó a los diputados locales que esta propuesta, no fue presentada por el titular del Ejecutivo Local , sino se una diputada federal del PRI .

Admitió que el hecho de que fuera apresurada la votación, se debió a los procesos electorales que se avecinan, y que podrían utilizar a la Reforma con aspectos políticos.

La reforma establece que incluso, las fuerzas armadas, deben capacitarse en todas las actividades de seguridad civil.

“Se reconoce que cuando las fuerzas armadas, deben respetar los derechos humanos constitucionales así como los tratados internacionales. Se habla mucho de que la militarización va contra los derechos humanos, y el ejército de hoy es un ejército moderno y un ejército de paz. ataques a estudiantes, del 68, a los obreros, a mineros, a trabajadores aquellos se han quedado atrás”, manifestó.

Durante su participación, defendió al presidente, luego de que una legisladora del PAN, Mayra Valdés se refirió a él como “su presidente”.

“No es mi presidente, es el presidente de todos los Mexicanos y fue electo por más de 33 millones de personas en México”, expresó.

También defendió la frase de “abrazos, no balazos”, y recordó a la legisladora, que son los compañeros de su partido como Genaro García Luna y el gobierno de Felipe Calderón los que son investigados por crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en tareas de seguridad.

“Como la operación de rápido y furioso fue un crimen de lesa humanidad. Sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional y hay otras denuncias en otros tribunales internacionales, por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna”, dijo.

“La frase de “abrazos y no balazos”, no es producto para la imaginación del presidente de una poetisa, engloba a lo que se establece en los tratados, que pretenden resarcir las causas, no los efectos”, mencionó.

Respecto a la manifestación del diputado Rodolfo Walss quien dijo que la manifestación del gobernador Miguel Riquelme donde aseveró que era una afrenta a la fuerzas armadas decir que “él cuidaba a los coahuilenses”, Adán Augusto López explicó que la tarea de cuidar al Estado que dirige, es un establecimiento constitucional, por lo cual es efectivo que lance esta manifestación.

Culminó recordando la frase del poeta Manuel Acuña: “cada hoja es un recuerdo tan triste como tierno”.