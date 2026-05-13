ICIFED revisa techumbres en escuelas de Coahuila

El titular del organismo, Julio Long, señaló que actualmente trabajan en dictámenes estructurales a través de supervisores de obra para verificar las condiciones de los techos instalados con recursos de programas federales, así como estatales.

El Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) mantiene la revisión de techumbres en planteles escolares de todo el estado, con el objetivo de detectar riesgos y realizar reforzamientos o desmontajes en caso de ser necesarios.

Indicó que en Coahuila existen alrededor de 300 techumbres en escuelas y que próximamente se dará a conocer cuáles requieren intervención o incluso desmontaje.

En el caso del programa federal “La Escuela es Nuestra”, detalló que en una primera etapa se revisaron 127 planteles en la región sureste, de los cuales 79 presentan obras mayores y 31 corresponden a techumbres estructurales.

Long informó que ya fueron desmontadas dos estructuras en escuelas de Ramos Arizpe, luego de determinarse que representaban un riesgo para estudiantes y personal docente.

“Lo más importante es la seguridad de las niñas y los niños y ese es el principal objetivo de nosotros”, señaló.

Explicó que, previo a cualquier decisión, se realizan reuniones con madres y padres de familia, docentes y autoridades educativas, donde se presentan los dictámenes técnicos y posteriormente se somete la medida a votación.

Añadió que hasta el momento no se han detectado más estructuras en riesgo inminente, aunque continúan las inspecciones en distintas regiones del estado.