ICIFED revisa techumbres en escuelas de Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Dos estructuras en escuelas de Ramos Arizpe ya fueron desmontadas tras determinarse que representaban un riesgo para estudiantes y docentes
El Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) mantiene la revisión de techumbres en planteles escolares de todo el estado, con el objetivo de detectar riesgos y realizar reforzamientos o desmontajes en caso de ser necesarios.
El titular del organismo, Julio Long, señaló que actualmente trabajan en dictámenes estructurales a través de supervisores de obra para verificar las condiciones de los techos instalados con recursos de programas federales, así como estatales.
Indicó que en Coahuila existen alrededor de 300 techumbres en escuelas y que próximamente se dará a conocer cuáles requieren intervención o incluso desmontaje.
En el caso del programa federal “La Escuela es Nuestra”, detalló que en una primera etapa se revisaron 127 planteles en la región sureste, de los cuales 79 presentan obras mayores y 31 corresponden a techumbres estructurales.
Long informó que ya fueron desmontadas dos estructuras en escuelas de Ramos Arizpe, luego de determinarse que representaban un riesgo para estudiantes y personal docente.
“Lo más importante es la seguridad de las niñas y los niños y ese es el principal objetivo de nosotros”, señaló.
Explicó que, previo a cualquier decisión, se realizan reuniones con madres y padres de familia, docentes y autoridades educativas, donde se presentan los dictámenes técnicos y posteriormente se somete la medida a votación.
Añadió que hasta el momento no se han detectado más estructuras en riesgo inminente, aunque continúan las inspecciones en distintas regiones del estado.
Por otra parte, el titular del ICIFED indicó que actualmente también se trabaja en la construcción de aulas didácticas y equipamiento escolar, obras que deberán concluir antes del arranque del próximo ciclo escolar en agosto.
“Estamos aprovechando estos días y las vacaciones para avanzar en la ejecución de las obras. Tenemos que terminarlas para el mes de agosto para el arranque del nuevo ciclo escolar”, afirmó.