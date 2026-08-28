Identifican a mujer que perdió la vida tras estrellarse contra farmacia en el bulevar Colosio de Saltillo

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    Identifican a mujer que perdió la vida tras estrellarse contra farmacia en el bulevar Colosio de Saltillo
    Policías municipales localizaron un vehículo Kia gris severamente dañado. MARTÍN ROJAS

La víctima fue identificada como Alejandra Aracely, de 30 años; autoridades presumen que pudo haber sufrido un desmayo previo al impacto

Una mujer perdió la vida durante la madrugada de este viernes luego de que el vehículo que conducía se estrellara contra las instalaciones de una farmacia ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la colonia Villa Bonita II.

La víctima fue identificada como Alejandra Aracely, de 30 años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:45 de la mañana, cuando se activó la alarma de intrusión del establecimiento comercial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-mujer-tras-estrellar-su-vehiculo-contra-farmacia-en-saltillo-investigan-que-ocurrio-MB23118224

Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron un vehículo Kia color gris, el cual presentaba severos daños. En el interior de la unidad se encontraba la conductora inconsciente, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba de sur a norte por dicha vialidad cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control del automóvil y terminó impactándose contra la estructura de la farmacia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la conductora ya no contaba con signos vitales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-conductora-en-presunto-estado-de-ebriedad-causa-choque-multiple-HB23118861

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

En el lugar no fueron localizadas huellas de frenado, por lo que una de las líneas de investigación apunta a que la conductora pudo haber sufrido un desmayo antes de perder el control del vehículo, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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