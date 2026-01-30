IEC abre convocatoria para candidaturas independientes a diputaciones locales en Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) emitió la convocatoria dirigida a las personas interesadas en registrarse como candidatas y candidatos independientes a diputaciones locales, abriendo así la ruta para quienes buscan competir sin el respaldo de un partido político en el próximo proceso electoral.

A partir de este miércoles 28 de enero, las y los aspirantes cuentan con un plazo de 15 días para manifestar formalmente su intención de participar. El periodo de recepción de documentación quedó establecido del 31 de enero al 14 de febrero, lapso en el que deberá entregarse un escrito de intención por fórmula ante el Comité Distrital correspondiente.

PARIDAD DE GÉNERO Y REQUISITOS FORMALES

El registro de candidaturas deberá realizarse observando estrictamente el principio de paridad de género. En este sentido, las fórmulas encabezadas por hombres podrán registrar suplentes hombres o mujeres indistintamente, mientras que aquellas encabezadas por mujeres deberán integrar suplencias exclusivamente femeninas, en apego a la normativa electoral vigente.

El Consejo General del IEC precisó que la convocatoria, cuya fecha límite de emisión es el 30 de enero, establece que el escrito de intención deberá incluir la manifestación expresa de participar como aspirante, el tipo de elección, un domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico, así como el lugar y fecha de suscripción, nombre completo y firma de las personas interesadas.

VERIGFICACIÓN Y ETAPA DE APOYO CIUDADANO

Una vez recibida la documentación, el Instituto realizará la verificación del cumplimiento de requisitos, y será el 24 de febrero cuando se emitan los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes a candidaturas independientes.

Al respecto, Antonio Llerena Rodríguez, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que, tras obtener la calidad de persona aspirante, se podrá iniciar la etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, la cual se desarrollará del 25 de febrero al 20 de marzo.

Detalló que quienes logren acreditar al menos el 1.5 por ciento del respaldo ciudadano correspondiente al distrito por el que buscan competir, estarán en condiciones de presentar su solicitud formal de registro como candidatas o candidatos independientes ante el comité distrital respectivo.

Con este procedimiento, el IEC refrenda su compromiso de garantizar la participación política, la equidad y el acceso a opciones independientes dentro del marco legal del proceso electoral en Coahuila.