Iluminan de rosa la Presidencia de Ramos Arizpe en el Mes de Sensibilización contra el Cáncer de Mama

RAMOS ARIZPE, COAH.- La fachada de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe se iluminó de color rosa como parte de las actividades de Octubre Rosa, campaña que busca promover la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama entre las mujeres del municipio. El encendido se realizó en la Plaza de Armas, durante una ceremonia encabezada por Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, con la participación de mujeres, autoridades sanitarias y representantes de distintos organismos.

La actividad forma parte de la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, mediante la cual el Gobierno Municipal y el DIF buscan fomentar el autocuidado, las revisiones médicas periódicas y el acceso a servicios preventivos, tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales. Durante el evento, Escalante Contreras destacó que la detección temprana puede marcar la diferencia en la atención de esta enfermedad e hizo un llamado a las mujeres a perder el miedo y aprovechar las acciones de salud disponibles. “Detrás de cada mujer hay una historia, una familia, sueños y personas que la aman y la necesitan. Por eso, cuando hablamos de prevenir el cáncer de mama, hablamos de proteger vidas, de regalar más tiempo junto a quienes queremos y de entender que cuidarnos también es una forma de amar”, expresó.

La funcionaria señaló que el mensaje de la iluminación rosa busca llegar a los hogares y comunidades del municipio para recordar la importancia de la prevención y el acompañamiento a quienes enfrentan la enfermedad. En la ceremonia también participó José Reynaldo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, en representación del secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez. PREPARAN JORNADAS GRATUITAS DE DETECCIÓN Como parte de las actividades de Octubre Rosa, el DIF Ramos Arizpe, en coordinación con instituciones de salud y organismos participantes, contempla jornadas gratuitas de mastografías dirigidas a mujeres del municipio, incluidas habitantes de comunidades rurales.

Las fechas, horarios y sedes se anunciarán posteriormente mediante los canales oficiales del Gobierno Municipal y del DIF, a fin de que las interesadas puedan consultar los detalles y acceder a los servicios. La campaña también incluirá pruebas de Papanicolaou para mujeres y estudios de antígeno prostático para hombres, con el propósito de ampliar las acciones de prevención y detección de enfermedades entre la población. En estas actividades participan el Gobierno Municipal y el DIF Ramos Arizpe, la Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Tecnología Ambiental Especializada (TAESA) y el Club Rotario de Monclova. La coordinación entre estas instituciones busca acercar los servicios preventivos a más familias y promover la atención oportuna como parte del cuidado integral de la salud.

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