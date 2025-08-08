Impulsa Ramos Arizpe crecimiento económico y cultural

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó la llegada de empresas, la creación de empleos formales y la realización del “Ramos Fest” como motores del desarrollo en la región.

El edil informó que, bajo la administración del gobernador Manolo Jiménez, se han invertido 150 mil millones de pesos en Coahuila, de los cuales “una tercera parte” se ha destinado a Ramos Arizpe. Estas inversiones se atribuyen a la seguridad, estabilidad económica y a la mano de obra calificada.

TE PUEDE INTERESAR: Dan banderazo y arrancan motores en Torreón para la Coahuila 1000 edición 2025

“Se debe a la seguridad, al empleo formal, a la estabilidad económica que se tiene y sobre todo, a la mano de obra calificada que tenemos en Ramos Arizpe”, detalló Gutiérrez Merino, resaltando que estos factores son clave para atraer a los inversionistas.

El crecimiento no se limita a la industria automotriz. El alcalde mencionó que se han reunido con empresarios chinos que, además de buscar oportunidades en el sector automotriz, “vienen una gama de productos que ya andan buscando también otras cosas que no nada más la automotriz”.

En el ámbito de la infraestructura, el alcalde anunció la ampliación de un boulevard que conecta el norponiente de la ciudad con General Motors. La vialidad pasará de dos a cuatro carriles, con el objetivo de reducir los accidentes vehiculares que han ocurrido en la zona.

Finalmente, en cuanto al transporte, el alcalde abordó el tema del tren de cercanías, mencionando que la estación principal podría ubicarse detrás de la presidencia municipal, con un posible paradero en el parque industrial Santa María. “Estamos ofreciéndole dos, tres lugares y nosotros vamos a dar muchas facilidades para que ojalá y se pueda”, afirmó.

RAMOS FEST IMPULSARÁ LA ECONOMÍA LOCAL

El municipio se prepara para tres días de celebración con el “Ramos Fest”, evento que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto, el cual busca generar una derrama económica importante en los comercios y hoteles locales.

“Vamos a estar de fiesta. Es nuestra feria que tenemos en Ramos Arizpe, donde van a ser tres días muy intensos de mucha fiesta y pero también de mucha inversión, y mucho dejar dinero a todos los comercios y hoteles de Ramos Arizpe”, expresó el edil.

El festival incluirá una callejoneada el viernes 15, el “Lechón Fest” el sábado 16 y una cabalgata el domingo 17. Se espera una asistencia de más de 100 mil personas y una derrama económica de 5 millones de pesos.