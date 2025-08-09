Impulsan producción agrícola en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 9 agosto 2025
    Impulsan producción agrícola en Ramos Arizpe
    Productores rurales de Ramos Arizpe reciben semilla certificada de sorgo con subsidio del 50 por ciento. FOTO: CORTESÍA

Suman más de 500 hectáreas preparadas y mil 300 bultos de semilla certificada entregados con subsidio del 50 por ciento

RAMOS ARIZPE, COAH.- Este sábado se dieron a conocer avances significativos en dos programas estratégicos para fortalecer el desarrollo de la zona rural de Ramos Arizpe: la entrega de semilla de sorgo y la preparación de tierras agrícolas en las modalidades de barbecho y rastra.

Con una inversión total que supera los 668 mil pesos en lo que va del año, se han distribuido mil 300 bultos de semilla certificada variedad Super Sweet a 300 productores del municipio, mediante un subsidio del 50 por ciento y con una inversión municipal de 299 mil pesos. Este apoyo garantiza la producción de forraje de alta calidad y promueve la competitividad del sector agrícola local.

En paralelo, el programa de Preparación de Tierras Agrícolas benefició en su primera etapa a 218 productores, alcanzando 357 hectáreas trabajadas en barbecho y 204 en rastra. Para estas labores, el municipio destinó 267 mil 750 pesos al barbecho y 102 mil pesos a la rastra, con un esquema de subsidio del 50 por ciento por hectárea, limitado a tres hectáreas por modalidad y productor.

$!Autoridades municipales y estatales supervisan avances en programas de apoyo al campo.
Autoridades municipales y estatales supervisan avances en programas de apoyo al campo. FOTO: CORTESÍA

“El respaldo al sector rural es una prioridad. Cada peso que invertimos en el campo es una inversión en la seguridad alimentaria, en la economía local y en el futuro de nuestras comunidades”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al presentar los resultados.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, informó que ambos programas continuarán activos durante todo el año, con ciclos de trabajo y entregas programadas en primavera–verano y otoño–invierno.

“Estamos cumpliendo el compromiso de llegar a más productores, con apoyos directos que les permitan trabajar su tierra con mejores insumos y herramientas”, puntualizó Marty Garza.

Temas


Buenas Noticias
Campo

Localizaciones


Saltillo

