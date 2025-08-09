Impulsan producción agrícola en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Este sábado se dieron a conocer avances significativos en dos programas estratégicos para fortalecer el desarrollo de la zona rural de Ramos Arizpe: la entrega de semilla de sorgo y la preparación de tierras agrícolas en las modalidades de barbecho y rastra.

Con una inversión total que supera los 668 mil pesos en lo que va del año, se han distribuido mil 300 bultos de semilla certificada variedad Super Sweet a 300 productores del municipio, mediante un subsidio del 50 por ciento y con una inversión municipal de 299 mil pesos. Este apoyo garantiza la producción de forraje de alta calidad y promueve la competitividad del sector agrícola local.

En paralelo, el programa de Preparación de Tierras Agrícolas benefició en su primera etapa a 218 productores, alcanzando 357 hectáreas trabajadas en barbecho y 204 en rastra. Para estas labores, el municipio destinó 267 mil 750 pesos al barbecho y 102 mil pesos a la rastra, con un esquema de subsidio del 50 por ciento por hectárea, limitado a tres hectáreas por modalidad y productor.