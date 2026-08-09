Analiza Coahuila extracción sustentable de gas y alista operativo contra venta ilegal de terrenos

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    Analiza Coahuila extracción sustentable de gas y alista operativo contra venta ilegal de terrenos
    Coahuila analiza alternativas para aprovechar sus reservas de gas natural mediante técnicas de extracción que reduzcan el impacto ambiental. GENERADA CON IA

El Gobierno Estatal analiza alternativas para aprovechar las reservas de las regiones Centro, Carbonífera y Norte; también buscará reforzar sanciones contra desarrollos campestres irregulares

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que la entidad evaluará métodos que permitan reducir el impacto ambiental en la extracción de gas natural. Además, adelantó que sostendrán una reunión con la Profepa para reforzar acciones contra la comercialización ilegal de predios.

Respecto al potencial energético de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, el funcionario explicó que el estado cuenta con importantes reservas de gas natural y busca utilizar tecnologías que minimicen el impacto ambiental.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reforzara-estrategia-contra-violencia-familiar-y-mantendra-vigilancia-en-fronteras-AF22722301

“La misma presidenta de la República ha establecido una investigación para determinar cuáles son las formas de fracturación hidráulica que sean menos dañinas al medio ambiente”, afirmó Pimentel González.

Destacó que en Piedras Negras se dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales y mencionó también la cercanía del río Bravo, al referirse a las posibilidades de desarrollo energético de la región.

BUSCAN FRENAR VENTA ILEGAL DE TERRENOS

En otro tema, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente entablarán comunicación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para reforzar las acciones contra la venta no autorizada de predios campestres.

“Lamentablemente se ha detectado que hay muchas personas que incurren en un delito de venta ilegal de terrenos para desarrollos campestres y que además desmontan sin tener los permisos correspondientes”, detalló.

Aclaró que muchos de los terrenos promocionados en municipios como Arteaga son ejidales y carecen de permisos para fraccionar o realizar desmontes, por lo que, según indicó, el Gobierno Estatal ha colocado anuncios preventivos.

“Lo que buscaremos con la secretaria federal es que se refuerce la vigilancia y las sanciones para quienes incurran en ese delito, porque es un delito que puede merecer la cárcel”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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