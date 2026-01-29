IMSS atribuye protestas de pacientes de hemodiálisis a presión entre proveedores

Las manifestaciones de pacientes de hemodiálisis registradas en Saltillo durante 2025 y a inicios de 2026 no están relacionadas con fallas clínicas ni con la suspensión del tratamiento, sino que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), responderían a presiones entre los proveedores del servicio, informó el delegado en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa.

“Mucho de esto consideramos que es presión entre los ofertantes del servicio”, expresó, al referirse a las protestas que han derivado en bloqueos de vialidades y manifestaciones en las inmediaciones de la Clínica 2. “En las redes, tal vez ustedes puedan ver algunas cosas y sacar sus conclusiones”, agregó.

El delegado también negó información difundida en redes sociales sobre supuestos fallecimientos masivos de pacientes. “Hubo una nota que decía que ya se habían muerto 20 pacientes y la realidad es que no”, sostuvo, al señalar que existe “mala información y tergiversación” en plataformas digitales.

Respecto a las condiciones del servicio, aseguró que el IMSS mantiene presencia permanente, supervisión y acompañamiento en las unidades donde se brinda hemodiálisis. “Siempre hemos tenido presencia nuestra vigilando y supervisando el servicio”, afirmó.

Sobre lo anterior aseguró que se trata de servicios de uso intensivo y continuo, lo que requiere mantenimiento constante. “Son servicios que no paran, hay que estarles dando atención día a día, hora a hora”, dijo. “Tú puedes limpiar un baño y dejarlo reluciente el día hoy. Si de repente entra alguien con los pies sucios, ya se ensució. Si le tomas la foto en ese momento y dices que siempre está así... o sea, la verdad es que son servicios permanentes”, añadió.

En cuanto a la población atendida, Ibáñez de la Rosa informó que en Saltillo se brinda tratamiento de hemodiálisis a alrededor de 350 pacientes, cifra que es variable, mientras que en todo el estado se atiende a aproximadamente 800.