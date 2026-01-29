IMSS atribuye protestas de pacientes de hemodiálisis a presión entre proveedores

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 29 enero 2026
    IMSS atribuye protestas de pacientes de hemodiálisis a presión entre proveedores
    Parientes y paciente de hemodiálisis del IMSS HGZ #2 bloquearon el boulevard Venustiano Carranza el pasado 22 de enero. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Salud
Manifestaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IMSS

El delegado en Coahuila señaló que ‘ese tipo de problemas, peculiarmente, se han dado solo en Saltillo’

Las manifestaciones de pacientes de hemodiálisis registradas en Saltillo durante 2025 y a inicios de 2026 no están relacionadas con fallas clínicas ni con la suspensión del tratamiento, sino que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), responderían a presiones entre los proveedores del servicio, informó el delegado en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa.

“Mucho de esto consideramos que es presión entre los ofertantes del servicio”, expresó, al referirse a las protestas que han derivado en bloqueos de vialidades y manifestaciones en las inmediaciones de la Clínica 2. “En las redes, tal vez ustedes puedan ver algunas cosas y sacar sus conclusiones”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila llama a patrones a presentar en febrero la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo

El delegado también negó información difundida en redes sociales sobre supuestos fallecimientos masivos de pacientes. “Hubo una nota que decía que ya se habían muerto 20 pacientes y la realidad es que no”, sostuvo, al señalar que existe “mala información y tergiversación” en plataformas digitales.

Respecto a las condiciones del servicio, aseguró que el IMSS mantiene presencia permanente, supervisión y acompañamiento en las unidades donde se brinda hemodiálisis. “Siempre hemos tenido presencia nuestra vigilando y supervisando el servicio”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Día del Nutriólogo: el IMSS Coahuila así transforma la salud con alimentación personalizada

Sobre lo anterior aseguró que se trata de servicios de uso intensivo y continuo, lo que requiere mantenimiento constante. “Son servicios que no paran, hay que estarles dando atención día a día, hora a hora”, dijo. “Tú puedes limpiar un baño y dejarlo reluciente el día hoy. Si de repente entra alguien con los pies sucios, ya se ensució. Si le tomas la foto en ese momento y dices que siempre está así... o sea, la verdad es que son servicios permanentes”, añadió.

En cuanto a la población atendida, Ibáñez de la Rosa informó que en Saltillo se brinda tratamiento de hemodiálisis a alrededor de 350 pacientes, cifra que es variable, mientras que en todo el estado se atiende a aproximadamente 800.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Manifestaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IMSS

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado