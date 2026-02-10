$!IMSS Coahuila convoca a jornada especial de donación de sangre en Saltillo

Con el objetivo de incrementar la captación de unidades de tejido líquido vital y salvar vidas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, a través del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, hizo un llamado a la población en general para participar en una jornada de donación altruista de sangre.

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS PARA TRABAJADORES

Para facilitar la participación de personas que, por motivos laborales, no pueden acudir en horarios regulares, el Instituto habilitó periodos de atención especiales.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio arrasa con yonque y calcina 26 vehículos en Monclova

Entre semana, del 9 al 13 y del 16 al 20 de febrero, la recepción de potenciales donadores será de 14:00 a 15:00 horas.

En tanto, los sábados 14 y 21 de febrero se atenderá de 07:00 a 08:00 horas.

La institución subrayó que se recibirán tanto donadores altruistas como aquellos que acudan en apoyo a pacientes hospitalizados, y precisó que no es necesario agendar una cita previa para ser atendido.

REQUISITOS Y RESTRICCIONES

Para garantizar la seguridad del proceso y la calidad de la sangre recolectada, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

Presentar identificación oficial con fotografía.

Tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilogramos.

Contar con un ayuno mínimo de cuatro horas y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas.