IMSS Coahuila convoca a jornada especial de donación de sangre en Saltillo

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    IMSS Coahuila convoca a jornada especial de donación de sangre en Saltillo
    El IMSS en Coahuila invita a la población a participar en una jornada de donación de sangre en el HGZ No. 1, con horarios especiales para trabajadores y sin necesidad de cita previa. FOTO: UNSPLASH
Elena Vega
por Elena Vega

La donación de sangre es un proceso seguro, supervisado por personal médico y fundamental para la atención de pacientes hospitalizados en el estado

Con el objetivo de incrementar la captación de unidades de tejido líquido vital y salvar vidas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, a través del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, hizo un llamado a la población en general para participar en una jornada de donación altruista de sangre.

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS PARA TRABAJADORES

Para facilitar la participación de personas que, por motivos laborales, no pueden acudir en horarios regulares, el Instituto habilitó periodos de atención especiales.

Entre semana, del 9 al 13 y del 16 al 20 de febrero, la recepción de potenciales donadores será de 14:00 a 15:00 horas.

En tanto, los sábados 14 y 21 de febrero se atenderá de 07:00 a 08:00 horas.

La institución subrayó que se recibirán tanto donadores altruistas como aquellos que acudan en apoyo a pacientes hospitalizados, y precisó que no es necesario agendar una cita previa para ser atendido.

REQUISITOS Y RESTRICCIONES

Para garantizar la seguridad del proceso y la calidad de la sangre recolectada, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

Presentar identificación oficial con fotografía.

Tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilogramos.

Contar con un ayuno mínimo de cuatro horas y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas.

En el caso de las mujeres, no encontrarse en periodo menstrual ni en etapa de postparto.

Si la persona ha donado previamente, deben haber transcurrido al menos tres meses desde la última donación. Asimismo, no debe haber sido sometida a cirugías en menos de un año.

En cuanto a procedimientos estéticos, es indispensable que haya pasado más de un año desde la realización de tatuajes, perforaciones o sesiones de acupuntura.

Por protocolos de salud, quedan descartadas personas con enfermedades crónicas o infecciosas como diabetes, padecimientos cardiacos, epilepsia, hepatitis B o C, VIH/Sida, tuberculosis, paludismo, brucelosis o sífilis, así como mujeres embarazadas.

UN PROCESO SEGURO Y GUIADO

El protocolo de donación contempla un cuestionario inicial y la toma de una muestra de sangre. Mientras se procesan los resultados de laboratorio, un médico realiza una entrevista individual con el candidato. Una vez aprobado el perfil, se procede a la extracción de la sangre bajo condiciones seguras, concluyendo con un breve periodo de reposo para el donante.

El IMSS reiteró la invitación a la comunidad a sumarse a esta labor altruista, la cual impacta de manera directa en la recuperación y atención de pacientes en el estado.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

