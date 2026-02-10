IMSS Coahuila convoca a jornada especial de donación de sangre en Saltillo
La donación de sangre es un proceso seguro, supervisado por personal médico y fundamental para la atención de pacientes hospitalizados en el estado
Con el objetivo de incrementar la captación de unidades de tejido líquido vital y salvar vidas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, a través del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, hizo un llamado a la población en general para participar en una jornada de donación altruista de sangre.
FLEXIBILIDAD DE HORARIOS PARA TRABAJADORES
Para facilitar la participación de personas que, por motivos laborales, no pueden acudir en horarios regulares, el Instituto habilitó periodos de atención especiales.
Entre semana, del 9 al 13 y del 16 al 20 de febrero, la recepción de potenciales donadores será de 14:00 a 15:00 horas.
En tanto, los sábados 14 y 21 de febrero se atenderá de 07:00 a 08:00 horas.
La institución subrayó que se recibirán tanto donadores altruistas como aquellos que acudan en apoyo a pacientes hospitalizados, y precisó que no es necesario agendar una cita previa para ser atendido.
REQUISITOS Y RESTRICCIONES
Para garantizar la seguridad del proceso y la calidad de la sangre recolectada, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:
Presentar identificación oficial con fotografía.
Tener entre 18 y 65 años de edad y pesar más de 50 kilogramos.
Contar con un ayuno mínimo de cuatro horas y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas.
En el caso de las mujeres, no encontrarse en periodo menstrual ni en etapa de postparto.
Si la persona ha donado previamente, deben haber transcurrido al menos tres meses desde la última donación. Asimismo, no debe haber sido sometida a cirugías en menos de un año.
En cuanto a procedimientos estéticos, es indispensable que haya pasado más de un año desde la realización de tatuajes, perforaciones o sesiones de acupuntura.
Por protocolos de salud, quedan descartadas personas con enfermedades crónicas o infecciosas como diabetes, padecimientos cardiacos, epilepsia, hepatitis B o C, VIH/Sida, tuberculosis, paludismo, brucelosis o sífilis, así como mujeres embarazadas.
UN PROCESO SEGURO Y GUIADO
El protocolo de donación contempla un cuestionario inicial y la toma de una muestra de sangre. Mientras se procesan los resultados de laboratorio, un médico realiza una entrevista individual con el candidato. Una vez aprobado el perfil, se procede a la extracción de la sangre bajo condiciones seguras, concluyendo con un breve periodo de reposo para el donante.
El IMSS reiteró la invitación a la comunidad a sumarse a esta labor altruista, la cual impacta de manera directa en la recuperación y atención de pacientes en el estado.