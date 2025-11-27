IMSS Coahuila exhorta a usar el portal de ‘Mi Pensión Digital’

Coahuila
/ 27 noviembre 2025
    IMSS Coahuila exhorta a usar el portal de ‘Mi Pensión Digital’
    Antes de iniciar el trámite es necesario corroborar que los datos del asegurado y de sus beneficiarios sean correctos. FOTO: CORTESÍA

Las personas mayores de 60 años tienen acceso a guías, simuladores para hacer una proyección de su monto y concluir el proceso con una sola visita presencial a la clínica.

El trámite de pensión es más fácil y accesible a través de los canales digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que en Coahuila se promueve el uso de estas herramientas desde la comodidad del hogar, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y costos de traslado para los usuarios.

La jefa de oficina de Pensiones en la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPEYS), Areli Trejo Flores, explicó que a través del portal del IMSS Pensiones, se facilita a los usuarios el acceso a toda su información y en lo que respecta a la pensión, brinda la posibilidad de iniciar con el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025

Verificación de datos

Trejo Flores resaltó la importancia de verificar y corroborar que todos los datos tanto del asegurado como de sus beneficiarios sean correctos antes de iniciar el trámite.

Esto incluye: nombre, fecha de nacimiento, CURP, Número de Seguridad Social (NSS), entre otros. Esta verificación puede realizarse a través de la liga de servicios digitales:

Asignación o localización de NSS

$!La plataforma Mi Pensión Digital facilita el acceso al trámite y reduce los tiempos.
La plataforma Mi Pensión Digital facilita el acceso al trámite y reduce los tiempos. FOTO: CORTESÍA

En el mismo portal https://www.imss.gob.mx/pensiones se encuentra la sección “Guía para tramitar tu pensión IMSS”, que incluye herramientas de gran utilidad para los asegurados:

• Simulador de pensiones

• Reporte de semanas cotizadas

• Consulta de beneficiarios

• Comparación de datos entre IMSS y Afore.

La funcionaria añadió que el acceso directo a Mi Pensión Digital simplifica el inicio del proceso de pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Por ello, exhortó a los mayores de 60 años o más a utilizar esta herramienta que no solo permite visualizar una proyección del monto que percibirán, sino que, una vez validado, facilita comenzar el procedimiento y concluirlo en una sola visita a la ventanilla de Prestaciones Económicas de la clínica de adscripción.

Reiteró la invitación a utilizar estas opciones que el IMSS ofrece como parte de su compromiso de digitalizar los trámites y servicios que ofrece a su población asegurada, pensionada o beneficiaria.

