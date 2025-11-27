IMSS Coahuila exhorta a usar el portal de ‘Mi Pensión Digital’

El trámite de pensión es más fácil y accesible a través de los canales digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que en Coahuila se promueve el uso de estas herramientas desde la comodidad del hogar, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y costos de traslado para los usuarios.

La jefa de oficina de Pensiones en la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales (JSSTPEYS), Areli Trejo Flores, explicó que a través del portal del IMSS Pensiones, se facilita a los usuarios el acceso a toda su información y en lo que respecta a la pensión, brinda la posibilidad de iniciar con el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025

Verificación de datos

Trejo Flores resaltó la importancia de verificar y corroborar que todos los datos tanto del asegurado como de sus beneficiarios sean correctos antes de iniciar el trámite.

Esto incluye: nombre, fecha de nacimiento, CURP, Número de Seguridad Social (NSS), entre otros. Esta verificación puede realizarse a través de la liga de servicios digitales:

Asignación o localización de NSS