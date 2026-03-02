México crea 217 mil empleos formales en los primeros dos meses de 2026

Dinero
/ 2 marzo 2026
    México crea 217 mil empleos formales en los primeros dos meses de 2026
    El aumento del empleo formal en 2026 se interpreta como una señal de resiliencia del mercado laboral, aunque alrededor del 55% de la fuerza laboral sigue en la informalidad. ESPECIAL.
EFE
por EFE

El IMSS subrayó que la tendencia positiva del empleo está acompañada por un incremento del salario promedio

CDMX.- México registró en febrero el mes con mayor creación de empleo formal, al sumar 157 mil 882 nuevos puestos, con lo que alcanzó 217 mil empleos generados en los primeros dos meses de 2026, informó este lunes el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

El organismo detalló durante la habitual conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que, con este resultado, el total de trabajadores afiliados llegó a 19 millones 696 mil 739, la cifra más alta para un febrero en la historia del IMSS.

“Se crearon 157 mil 882 nuevos puestos de trabajo. Esto nos suma, en lo que va del año, a los 2 meses del año, 217 mil nuevos puestos de trabajo, un crecimiento del 1% y si lo comparamos también de mes a mes, de febrero a febrero, son 96 mil puestos de trabajo”, destacó Robledo.

TE PUEDE INTERESAR: Amanecen a la baja mercados financieros por ataques de EU e Irán; aerolíneas afectadas y petróleo

El salario base de cotización alcanzó en febrero 665,6 pesos diarios (casi 38.37 dólares), lo que representa un aumento anual de 7.4%, según el reporte presentado por Robledo.

Además, el director del IMSS recordó que del total de puestos de trabajo 87.4% son permanentes.

El informe de Robledo también subrayó el aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral formal, pues de los puestos afiliados al IMSS, 9 millones 29 mil 894 corresponden a mujeres, lo que equivale al 40.1% del total.

En los últimos 12 meses, se han sumado 96.923 nuevos empleos femeninos, de acuerdo con Robledo.

En su más reciente reporte, el Inegi destacó que en el cuarto trimestre del 2025 se ocuparon en la informalidad 32.9 millones de personas, lo que situó la tasa de informalidad laboral en el 55% en ese periodo.

