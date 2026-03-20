Pensión IMSS e ISSSTE abril 2026: fechas de pago confirmadas y calendario completo

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/ 20 marzo 2026
    Pensión IMSS e ISSSTE abril 2026: fechas de pago confirmadas y calendario completo
    Depósitos de pensiones ya tienen fecha para abril; ISSSTE adelantará el pago a beneficiarios VANGAURDIA

Pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán su pago de abril en fechas distintas, con depósitos programados desde finales de marzo

El mes de abril de 2026 se acerca y con ello también los depósitos correspondientes a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dos de los principales sistemas de seguridad social en el país.

Ambas instituciones ya dieron a conocer las fechas en las que se realizará el pago a sus beneficiarios, así como el calendario correspondiente para el resto del año.

https://vanguardia.com.mx/informacion/anuncian-registro-para-la-pension-bienestar-de-personas-con-discapacidad-fechas-y-requisitos-PO19600249

FECHA DE PAGO DE LA PENSIÓN IMSS EN ABRIL 2026

El IMSS mantiene su esquema habitual de depósitos, el cual se realiza el primer día hábil de cada mes. En este sentido, abril de 2026 no presenta modificaciones en el calendario.

- Fecha de pago: miércoles 1 de abril de 2026

Al tratarse de un día hábil, los pensionados podrán disponer de su recurso sin ajustes en la programación.

El instituto ha señalado que este mecanismo permite establecer con anticipación las fechas de pago, salvo en casos donde el inicio de mes coincida con fines de semana o días festivos oficiales.

Asimismo, el IMSS recomienda a los beneficiarios evitar acudir a sucursales bancarias el mismo día del depósito, debido a la alta afluencia que suele registrarse en esas fechas.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA PENSIÓN IMSS PARA 2026

El instituto también informó las fechas programadas para los siguientes meses del año:

- 4 de mayo

- 1 de junio

- 1 de julio

- 3 de agosto

- 1 de septiembre

- 1 de octubre

- -2 de noviembre

- 1 de diciembre

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PAGO ADELANTADO DE LA PENSIÓN ISSSTE EN ABRIL

Por su parte, el ISSSTE contempla un esquema distinto, en el que los pagos suelen adelantarse respecto al mes correspondiente.

- Fecha de pago: jueves 27 de marzo de 2026

De esta forma, los pensionados recibirán su recurso antes de que inicie abril.

Este calendario fue publicado desde finales del año anterior, con el objetivo de que las y los beneficiarios conozcan con anticipación las fechas en que recibirán sus pagos.

CALENDARIO DE LA PENSIÓN ISSSTE 2026 Y AGUINALDO

El ISSSTE también dio a conocer el resto de las fechas de depósito para el año, incluyendo los pagos adicionales:

- Mayo: 29 de abril

- Junio: 29 de mayo

- Julio: 29 de junio

- Agosto: 30 de julio

- Septiembre: 28 de agosto

- Octubre: 30 de septiembre

- Noviembre: 29 de octubre

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Pagos adicionales:

- Aguinaldo (primera parte): primera quincena de noviembre

- Aguinaldo (segunda parte): 27 de noviembre

El organismo señaló que la publicación del calendario anual busca facilitar la administración de ingresos de las personas pensionadas, brindando mayor previsibilidad en sus finanzas personales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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