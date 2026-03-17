Amplían cobertura médica con unidades de tiempo completo en Coahuila
Estrategia fortalece consultas durante fines de semana, optimiza recursos disponibles y eleva capacidad operativa con servicios integrales para derechohabientes en diversas regiones
El coordinador auxiliar de Primer Nivel en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM) del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Fidel Alejandro Hernández Rodríguez, informó que la implementación de las Unidades de Medicina de Tiempo Completo (UMTC) ha permitido fortalecer la atención médica en la entidad mediante el aprovechamiento óptimo de la infraestructura existente.
Explicó que este esquema opera con personal de base y directivo durante los fines de semana, en un horario extendido de 07:00 a 23:00 horas, lo que facilita el acceso a servicios integrales y continuos sin requerir nuevas instalaciones.
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En ese sentido, detalló que durante 2024, con la puesta en marcha de las primeras UMTC en Saltillo, se brindaron 2 mil 240 consultas adicionales a las habituales. Para el año siguiente, la estrategia se expandió con la incorporación de siete unidades más, alcanzando un total de 37 consultorios en operación.
CRECE CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN UNIDADES MÉDICAS
Este incremento permitió elevar de manera significativa el número de consultas otorgadas a través de este modelo, al pasar a 173 mil 760 atenciones, lo que representa un aumento del 15 por ciento respecto a la consulta regular de Medicina Familiar en todo el estado.
Actualmente, este esquema se encuentra activo en diversas unidades médicas, entre ellas las UMF No. 82 y No. 73, así como la Unidad Médica de Atención Ambulatoria con Medicina Familiar (UMAA MF) No. 89 en Saltillo; la UMF No. 86 en Monclova; la No. 88 en Ramos Arizpe; la No. 83 en Matamoros; el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 16 y la UMF No. 66 en Torreón; además del Hospital General de SubZona con Medicina Familiar No. 21 en San Pedro.
El funcionario subrayó que entre los servicios disponibles se incluyen consultas de medicina familiar, atención nutricional, vacunación, acciones preventivas, servicios estomatológicos y farmacia, lo que permite una atención integral a la población derechohabiente.
Finalmente, destacó que este modelo contribuye a mejorar la oportunidad en la atención médica, al tiempo que maximiza el uso de los recursos disponibles en el sistema de salud.