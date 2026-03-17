Amplían cobertura médica con unidades de tiempo completo en Coahuila

El coordinador auxiliar de Primer Nivel en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM) del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Fidel Alejandro Hernández Rodríguez, informó que la implementación de las Unidades de Medicina de Tiempo Completo (UMTC) ha permitido fortalecer la atención médica en la entidad mediante el aprovechamiento óptimo de la infraestructura existente.

Explicó que este esquema opera con personal de base y directivo durante los fines de semana, en un horario extendido de 07:00 a 23:00 horas, lo que facilita el acceso a servicios integrales y continuos sin requerir nuevas instalaciones.

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En ese sentido, detalló que durante 2024, con la puesta en marcha de las primeras UMTC en Saltillo, se brindaron 2 mil 240 consultas adicionales a las habituales. Para el año siguiente, la estrategia se expandió con la incorporación de siete unidades más, alcanzando un total de 37 consultorios en operación.

CRECE CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN UNIDADES MÉDICAS

Este incremento permitió elevar de manera significativa el número de consultas otorgadas a través de este modelo, al pasar a 173 mil 760 atenciones, lo que representa un aumento del 15 por ciento respecto a la consulta regular de Medicina Familiar en todo el estado.