IMSS Coahuila refuerza llamado al uso del cubrebocas para proteger a personas con defensas bajas

Coahuila
/ 26 diciembre 2025
    IMSS Coahuila refuerza llamado al uso del cubrebocas para proteger a personas con defensas bajas
    Autoridades de salud recomiendan el uso obligatorio de cubrebocas en instituciones médicas, tanto para pacientes como para acompañantes. FOTO: CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

Exhorta a la población a protegerse, especialmente en espacios cerrados y concurridos, al subrayar que esta medida sigue siendo clave para personas con enfermedades crónico-degenerativas, alergias y padecimientos respiratorios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a la población en general a considerar el uso del cubrebocas como una medida preventiva vigente y necesaria, no solo para reducir la dispersión de microorganismos, sino para salvaguardar la salud de personas con defensas bajas, quienes enfrentan un mayor riesgo ante infecciones respiratorias.

La médica general adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82, Luisa Fernanda Espinoza Morales, explicó que, aunque el cubrebocas cobró especial relevancia durante la emergencia sanitaria por COVID-19, su utilidad trasciende ese periodo y continúa siendo recomendable como parte del autocuidado diario, en particular para quienes pasan gran parte de su tiempo en espacios cerrados como oficinas, supermercados, transporte público y hospitales.

Destacó que la importancia de este artículo de protección es tal que, en diversos centros laborales, forma parte del equipo de seguridad obligatorio, debido a que ayuda a prevenir daños a la salud derivados de la exposición a químicos o sustancias generadas en procesos productivos.

En este contexto, la especialista reiteró la invitación a priorizar su uso entre personas con comorbilidades como lupus, asma, pacientes en diálisis o trasplantados, especialmente cuando se encuentren en lugares cerrados con alta concentración de personas. Añadió que el cubrebocas también representa un beneficio para quienes padecen alergias o cursan con infecciones respiratorias.

$!El IMSS en Coahuila exhortó a la población a retomar el uso del cubrebocas como una medida de prevención permanente, especialmente en espacios cerrados y concurridos.
El IMSS en Coahuila exhortó a la población a retomar el uso del cubrebocas como una medida de prevención permanente, especialmente en espacios cerrados y concurridos. FOTO: CORTESÍA

Espinoza Morales subrayó que, desde el punto de vista médico, lo ideal es que toda persona que acuda a una institución de salud —ya sea como paciente o acompañante— porte cubrebocas, ya que se trata de espacios cerrados con una importante afluencia de usuarios, muchos de ellos con algún padecimiento.

Respecto a su uso adecuado, señaló que el cubrebocas debe colocarse siempre con las manos limpias, ya sea mediante lavado previo con agua y jabón o con la aplicación de alcohol gel. En el caso de los cubrebocas de tela, recomendó lavarlos con jabón o detergente después de cada uso y, una vez secos, guardarlos en una bolsa de plástico limpia hasta el momento de utilizarlos nuevamente. Para los cubrebocas desechables, enfatizó que deben usarse una sola vez y desecharse al finalizar el día.

