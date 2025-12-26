IMSS Coahuila refuerza llamado al uso del cubrebocas para proteger a personas con defensas bajas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hizo un llamado a la población en general a considerar el uso del cubrebocas como una medida preventiva vigente y necesaria, no solo para reducir la dispersión de microorganismos, sino para salvaguardar la salud de personas con defensas bajas, quienes enfrentan un mayor riesgo ante infecciones respiratorias.

La médica general adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82, Luisa Fernanda Espinoza Morales, explicó que, aunque el cubrebocas cobró especial relevancia durante la emergencia sanitaria por COVID-19, su utilidad trasciende ese periodo y continúa siendo recomendable como parte del autocuidado diario, en particular para quienes pasan gran parte de su tiempo en espacios cerrados como oficinas, supermercados, transporte público y hospitales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)

Destacó que la importancia de este artículo de protección es tal que, en diversos centros laborales, forma parte del equipo de seguridad obligatorio, debido a que ayuda a prevenir daños a la salud derivados de la exposición a químicos o sustancias generadas en procesos productivos.

En este contexto, la especialista reiteró la invitación a priorizar su uso entre personas con comorbilidades como lupus, asma, pacientes en diálisis o trasplantados, especialmente cuando se encuentren en lugares cerrados con alta concentración de personas. Añadió que el cubrebocas también representa un beneficio para quienes padecen alergias o cursan con infecciones respiratorias.