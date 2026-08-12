Inauguran nueva Plaza PrepaTec del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo

Con el objetivo de renovar su infraestructura y ofrecer espacios acordes con las exigencias académicas actuales, el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva Plaza PrepaTec. La ceremonia reunió a directivos nacionales, regionales y locales, así como a docentes y cientos de estudiantes de preparatoria, quienes atestiguaron la consolidación de este nuevo espacio formativo.

Durante el acto, Adrián González, director general del Campus Saltillo, destacó el esfuerzo realizado para concretar la remodelación y señaló que el proyecto fue concebido para mejorar la experiencia académica de los estudiantes.

“Hoy celebramos una restauración; es un proyecto que se ha hecho con mucho esfuerzo y con mucho corazón para cada una de ustedes, para cada uno de ustedes”, expresó el directivo ante la comunidad presente. Entre las obras realizadas se encuentran la remodelación del hábitat para profesores, la construcción de nuevos módulos sanitarios, la adecuación de aulas con equipamiento y mobiliario actualizado, así como el reforzamiento de los sistemas de seguridad en el perímetro.





Al respecto, González resaltó la importancia histórica del área intervenida: “Donde estoy parado es el primer edificio del Campus Saltillo hace más de 50 años. Este edificio tiene una historia, tiene un anclaje, y hoy lo que hacemos es que respetamos esa historia y la restauramos”.





El director exhortó a los estudiantes a aprovechar las nuevas instalaciones y contribuir a su conservación. Asimismo, destacó la frase conmemorativa ubicada en el pasillo rojo: “En este espacio comenzó una historia que ha transformado generaciones y hoy día continúa construyendo el futuro”. El evento concluyó con el tradicional corte de listón a cargo de las autoridades presentes y la toma de la fotografía oficial, para posteriormente dar paso al uso de las instalaciones remodeladas.