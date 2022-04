Incendia su casa para evitar su detención en colonia de Saltillo

El personal de bomberos no podía entrar al domicilio ya que el joven se encontraba en la parte alta lanzando piedras, así como tenía en sus pertenencias un machete por si algún oficial quería acercarse a detenerlo, los bomberos cuidaban su integridad física.

Julia Salazar, madre de César informó a los medios de comunicación que el joven no hace nada, no viola, no mata, y aun así es perseguido por la policía del Estado, quien es en repetidas ocasiones han intentado detenerlo, según ella sin motivo alguno.

También en su defensa informó que fueron los elementos de la Policía Civil de Coahuila quienes intentaron quemar la casa para detener al joven, y que inclusive uno de los oficiales le dio una cachetada a ella quitándole dos teléfonos celulares donde había grabado toda la evidencia.

TE PUEDE INTERESAR

¡Emilio Lozoya se queda en la cárcel! Magistrada desestima apelación contra prisión preventiva

Al no poder hacer nada los elementos de la Policía se retiraron del lugar y los bomberos realizaron las maniobras para sofocar el siniestro, esperando las autoridades que el joven ya se tranquilice o nuevamente tendrá qué tratarse de detenerse.