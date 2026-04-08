Incrementa Ramos Arizpe recaudación del predial en 15 por ciento

El alcalde subrayó que la respuesta de la población ha sido determinante para robustecer la capacidad operativa del municipio, permitiendo ampliar la inversión en infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por Tomás Gutiérrez Merino, consolidó resultados positivos en materia financiera tras la realización del tercer sorteo del programa “Participa y gana pagando tu predial 2026”, iniciativa que reconoce a quienes cumplieron en tiempo y forma con esta obligación fiscal durante el primer trimestre del año.

“En Ramos Arizpe hemos logrado fortalecer la confianza de la ciudadanía porque hay resultados. Hoy contamos con buenas calificaciones en el manejo de las finanzas públicas, lo que nos permite seguir invirtiendo en obras, servicios y programas que impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente, siempre con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas”, expresó.

RECAUDACIÓN SUPERA EXPECTATIVAS

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, informó que del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 se recaudaron 242 millones 528 mil pesos por concepto de impuesto predial, cifra que representa un incremento cercano al 15 por ciento en comparación con los 211 millones 863 mil pesos obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento evidencia una mayor participación de la ciudadanía y un fortalecimiento en la credibilidad hacia la administración local, factores clave para una planeación más eficiente y la ejecución de proyectos estratégicos.

Asimismo, se reiteró que los recursos captados se destinan directamente al desarrollo de obra pública, mejora de servicios y atención a necesidades prioritarias, generando un impacto tangible en la calidad de vida de la población.

El sorteo se llevó a cabo la mañana de este miércoles en la Presidencia Municipal, bajo la fe pública del notario José Ramón Oceguera Rodríguez, quien dio certeza y legalidad al proceso en el que resultaron ganadores diversos contribuyentes cumplidos, en el marco de una estrategia orientada a incentivar la cultura de responsabilidad fiscal.

PARTICIPARON Y GANARON

Ganadores de 5 mil pesos del tercer sorteo “Participa y gana pagando tu predial 2026”

⦿ Michel Coronado (Boleto 09302)

⦿ Jonathan Gutiérrez (Boleto 06109).

⦿ Jorge Córdoba (Boleto 07507).

⦿ Antonio Glz. Morales (Boleto 06398).

⦿ Alejandra Gaytán (Boleto 13332).

⦿ María Segovia Loera (Boleto 01261).

⦿ Arturo Cuéllar (Boleto 05604).

⦿ Gerardo Tereso (Boleto 05076).

⦿ Tania Alejandra Lozano (Boleto 09205).

⦿ Thalía López (Boleto 09063).

⦿ Premio mayor — 20 mil pesos, Jorge Aguirre Martí Irán (Boleto 02899).