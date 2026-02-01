INE Coahuila exhorta a electores a revisar su sección y actualizar credencial

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila recordó las fechas clave para el trámite de credenciales de elector y reposiciones en Coahuila, y recordó a la población del estado revisar si fueron cambiados de sección durante el último proceso de reseccionamiento y tendrán que realizar el trámite respectivo.

De acuerdo con la junta local, será este próximo 10 de febrero la fecha límite para que la población de Coahuila realice los trámites de alta en el padrón electoral y cambio de datos en su credencial de elector.

Esta fecha es importante no únicamente para la población que, por ejemplo, haya cambiado de domicilio, sino también para que los jóvenes que cumplan 18 años de hoy y hasta el 7 de junio puedan emitir su voto en los siguientes comicios para renovar el Congreso local de Coahuila.

Por otro lado, la junta informó que para aquellos electores que deseen una reposición de su credencial, donde se contiene el cambio de fotografía, podrán hacerla hasta el 2 de marzo, y para aquellos que solicitarán una reimpresión de su credencial tendrán como fecha límite el 20 de mayo.

Un recordatorio que también hizo la Junta es que, debido a un proceso de reseccionamiento que se ha venido desarrollando desde 2024 en Coahuila, al menos 131 mil electores fueron reacomodados de sus secciones.

Esto implica que todas las personas que estén en este supuesto deberían acudir a los módulos para tener la información adecuada en sus credenciales y no tengan problemas para votar en casillas cercanas.

Solo en Saltillo, el reseccionamiento se aplicó en la cartografía electoral de 77 colonias, mayormente del norte y del oriente de la ciudad capital.

Al respecto, el INE recordó que hasta que se llegue la fecha límite, los Módulos de Atención Ciudadana estarán trabajando inclusive los domingos en un horario con límite a las 15:00 y a las 16:00 horas, dependiendo del municipio, información que podrá consultarse en sus redes sociales.

Además, el INE establecerá entre los días 3 y 7 de febrero una gira de módulos itinerantes para visitar comunidades municipales que no tengan a la cercanía un módulo fijo.

En ese mismo sentido, el INE recordó que el único día en el que no realizarán labores es este lunes 2 de febrero, que es oficialmente día inhábil.