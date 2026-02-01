INE Coahuila exhorta a electores a revisar su sección y actualizar credencial

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 1 febrero 2026
    INE Coahuila exhorta a electores a revisar su sección y actualizar credencial
    El Instituto Nacional Electoral mantiene activos sus mecanismos de capacitación y verificación para asegurar el correcto desarrollo de las elecciones. FOTO: CUARTOSCURO

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila recordó las fechas clave para el trámite de credenciales de elector y reposiciones en Coahuila, y recordó a la población del estado revisar si fueron cambiados de sección durante el último proceso de reseccionamiento y tendrán que realizar el trámite respectivo.

De acuerdo con la junta local, será este próximo 10 de febrero la fecha límite para que la población de Coahuila realice los trámites de alta en el padrón electoral y cambio de datos en su credencial de elector.

TE PUEDE INTERESAR: Víctimas de fraude inmobiliario en Torreón exigen justicia

Esta fecha es importante no únicamente para la población que, por ejemplo, haya cambiado de domicilio, sino también para que los jóvenes que cumplan 18 años de hoy y hasta el 7 de junio puedan emitir su voto en los siguientes comicios para renovar el Congreso local de Coahuila.

Por otro lado, la junta informó que para aquellos electores que deseen una reposición de su credencial, donde se contiene el cambio de fotografía, podrán hacerla hasta el 2 de marzo, y para aquellos que solicitarán una reimpresión de su credencial tendrán como fecha límite el 20 de mayo.

Un recordatorio que también hizo la Junta es que, debido a un proceso de reseccionamiento que se ha venido desarrollando desde 2024 en Coahuila, al menos 131 mil electores fueron reacomodados de sus secciones.

Esto implica que todas las personas que estén en este supuesto deberían acudir a los módulos para tener la información adecuada en sus credenciales y no tengan problemas para votar en casillas cercanas.

Solo en Saltillo, el reseccionamiento se aplicó en la cartografía electoral de 77 colonias, mayormente del norte y del oriente de la ciudad capital.

Al respecto, el INE recordó que hasta que se llegue la fecha límite, los Módulos de Atención Ciudadana estarán trabajando inclusive los domingos en un horario con límite a las 15:00 y a las 16:00 horas, dependiendo del municipio, información que podrá consultarse en sus redes sociales.

Además, el INE establecerá entre los días 3 y 7 de febrero una gira de módulos itinerantes para visitar comunidades municipales que no tengan a la cercanía un módulo fijo.

En ese mismo sentido, el INE recordó que el único día en el que no realizarán labores es este lunes 2 de febrero, que es oficialmente día inhábil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas Electorales
Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IEC
INE

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales.

Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
De participaciones federales, la entidad recibió 32 mil 727.5 millones de pesos, 4.7% más de lo calendarizado.

Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones
true

El bipartidismo y la escenografía democrática
true

Corrupción mortal y chivos expiatorios
No pasarás

No pasarás
Bien preparado

Bien preparado
The Brown Peril

The Brown Peril
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo