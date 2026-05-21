INE llama a denunciar delitos electorales rumbo a comicios en Coahuila

COAHUILA.- El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier delito electoral durante el actual proceso rumbo a la elección local del próximo 7 de junio, en la que se renovarán las 25 diputaciones que integrarán la próxima legislatura del Congreso del Estado.

A través de una campaña informativa, el organismo electoral advirtió que prácticas como ofrecer dinero o regalos a cambio del voto, condicionar programas sociales, amenazar o presionar a los ciudadanos para apoyar a determinado candidato o partido político constituyen delitos electorales.