INE llama a denunciar delitos electorales rumbo a comicios en Coahuila

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    INE llama a denunciar delitos electorales rumbo a comicios en Coahuila
    Ofrecer dinero o regalos a cambio del voto constituye un delito electoral. ESPECIAL

El organismo advirtió sobre prácticas ilegales relacionadas con la compra de votos

COAHUILA.- El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier delito electoral durante el actual proceso rumbo a la elección local del próximo 7 de junio, en la que se renovarán las 25 diputaciones que integrarán la próxima legislatura del Congreso del Estado.

A través de una campaña informativa, el organismo electoral advirtió que prácticas como ofrecer dinero o regalos a cambio del voto, condicionar programas sociales, amenazar o presionar a los ciudadanos para apoyar a determinado candidato o partido político constituyen delitos electorales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ine-instalara-en-coahuila-urnas-electronicas-en-casillas-especiales-el-7-de-junio-OJ20831395

“¡El futuro de Coahuila no se vende!”, señala el mensaje difundido por el INE en redes sociales, en el que se exhorta a la población a participar de manera libre y responsable en la jornada electoral.

Asimismo, se invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), mediante la línea telefónica 800 833 72 33 o a través de la plataforma digital Fisenet.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-aplicara-ley-seca-por-elecciones-del-7-de-junio-BJ20834511

El Instituto destacó la importancia de mantener un proceso electoral transparente y libre de presiones, al recordar que el voto es un derecho ciudadano que debe ejercerse de manera libre y secreta.

La elección local se llevará a cabo el próximo 7 de junio y definirá la integración del nuevo Congreso del Estado de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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