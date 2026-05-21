INE llama a denunciar delitos electorales rumbo a comicios en Coahuila
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El organismo advirtió sobre prácticas ilegales relacionadas con la compra de votos
COAHUILA.- El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier delito electoral durante el actual proceso rumbo a la elección local del próximo 7 de junio, en la que se renovarán las 25 diputaciones que integrarán la próxima legislatura del Congreso del Estado.
A través de una campaña informativa, el organismo electoral advirtió que prácticas como ofrecer dinero o regalos a cambio del voto, condicionar programas sociales, amenazar o presionar a los ciudadanos para apoyar a determinado candidato o partido político constituyen delitos electorales.
“¡El futuro de Coahuila no se vende!”, señala el mensaje difundido por el INE en redes sociales, en el que se exhorta a la población a participar de manera libre y responsable en la jornada electoral.
Asimismo, se invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), mediante la línea telefónica 800 833 72 33 o a través de la plataforma digital Fisenet.
El Instituto destacó la importancia de mantener un proceso electoral transparente y libre de presiones, al recordar que el voto es un derecho ciudadano que debe ejercerse de manera libre y secreta.
La elección local se llevará a cabo el próximo 7 de junio y definirá la integración del nuevo Congreso del Estado de Coahuila.