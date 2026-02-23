INE suspende 9 módulos itinerantes en Coahuila, por razones de seguridad

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la implementación de medidas preventivas temporales en la operación de sus Módulos de Atención Ciudadana, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y de su personal, tras los hechos de violencia registrados en distintas regiones del país este domingo.

La autoridad electoral informó que, a partir del lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso, se suspenderán las actividades de los módulos itinerantes o móviles en aquellas entidades donde las autoridades locales así lo recomienden.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal

DECISIÓN COORDINADA CON AUTORIDADES DE SEGURIDAD

El INE precisó que las delegaciones estatales determinarán, previa consulta con instancias de seguridad locales, la suspensión total o parcial de actividades, decisión que será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales.

En los estados de Jalisco y Nayarit, además de los módulos itinerantes, también se suspendió la operación de los módulos fijos de atención ciudadana. El personal de las oficinas en ambas entidades trabajará bajo la modalidad de home office hasta que existan condiciones adecuadas.

Estas determinaciones responden a una evaluación preventiva de riesgos, luego de que en diversas entidades se reportaran bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos en la vía pública.

NUEVE MÓDULOS SUSPENDEN SERVICIO EN COAHUILA

En el caso de Coahuila, nueve módulos itinerantes suspendieron servicio este lunes. Se trata de los ubicados en Zaragoza, Barroterán, Nadadores, Hércules, Allende, Monclova, así como en Saltillo (colonia Lomas del Refugio), Ramos Arizpe (colonia Analco II) y San Antonio del Coyote.

El Instituto subrayó que, como institución estratégica del Estado mexicano, tiene la obligación de actuar con responsabilidad y prudencia para proteger tanto a la ciudadanía que acude a realizar trámites de la Credencial para Votar como a su personal.

MEDIDA PREVENTIVA Y TEMPORAL

La autoridad electoral reiteró que la suspensión es de carácter preventivo y temporal. Los servicios se reanudarán una vez que existan condiciones que garanticen la seguridad en las distintas regiones.

Asimismo, el INE mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales, en coordinación con las instancias que integran el Gabinete de Seguridad, atendiendo en todo momento sus recomendaciones.