Atienden parques y arroyos con programa ‘Aquí andamos’ en Saltillo

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el programa “Aquí Andamos” mantiene los espacios públicos de Saltillo más seguros y limpios, mediante acciones de limpieza general, deshierbe y poda de vegetación en arroyos y parques de la ciudad.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió el arroyo que separa las colonias Lomas del Refugio y Parajes de Santa Elena, al sur de Saltillo. Las labores incluyeron retiro de maleza, basura y escombro, así como poda de vegetación que obstruye el flujo de agua durante la temporada de lluvias. Estas acciones se realizaron tras reportes ciudadanos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil” (844-160-08-08).

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estas labores forman parte de un mantenimiento preventivo permanente, que busca reducir riesgos para los habitantes cercanos a los arroyos y mejorar la imagen urbana de la ciudad. De manera paralela, cuadrillas de “Aquí Andamos” realizaron acciones similares en el arroyo que corre paralelo a la calle Bosques de Martinica y su cruce con Desierto de los Leones, en la colonia El Olmo.

El Gobierno de Saltillo exhorta a la ciudadanía a no arrojar desechos en los cauces naturales, ya que la acumulación de basura provoca taponamientos, riesgos a la salud y favorece la proliferación de fauna nociva.

Asimismo, con el propósito de impulsar el deporte y las actividades físicas al aire libre, brigadas municipales realizaron la limpieza integral del parque Carlos R. González, retirando basura acumulada, maleza y realizando poda baja del arbolado de este tradicional espacio.

En materia de movilidad urbana, personal del programa “Aquí Vamos Gratis” instaló nueva señalética en la calle Guacali, entre las colonias Las Teresitas y Colinas de San Lorenzo, facilitando la identificación de las paradas oficiales para miles de usuarios de las rutas troncales sur-norte y norte-sur del transporte público.

Por otra parte, a través del programa “Colonias al 100”, personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) delimitó pasos peatonales en la colonia Lomas de Lourdes, aplicando pintura blanca en los cruces y pintura roja en las banquetas como señal de precaución. También se visibilizaron reductores de velocidad con pintura amarilla en calles de esta zona.

El Gobierno de Saltillo mantiene a disposición de la ciudadanía el Chat Bot “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), herramienta con la que la población puede reportar servicios públicos y solicitar atención de manera directa.