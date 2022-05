Coahuila, de los estados más calurosos este fin de semana; Monclova fue segundo lugar a nivel nacional con 44.6°

La cuenta oficial de Twitter del Servicio Meteorológico Nacional, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), registró que en puntos de Coahuila y Michoacán, se llegó a temperaturas de hasta 45 grados centígrados.

Las tres localidades con las temperaturas más altas fueron Puente Mezcal, CFE, Guerrero, con 45.8° C, el Observatorio de Monclova, Coahuila con 44.6° C y Los Olivos, Michoacán, con 44.5° C.

Por otro lado, el pasado 1 de mayo, Coahuila ocupó el primer lugar en temperaturas altas, con 43.5° C en San Pedro.

La institución también pronosticó que, en los siguientes días a partir del 8 de mayo, las mayores temperaturas se registrarán en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango., Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Vercruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, apuntando desde los 40 a 45° centígrados.

