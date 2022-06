Inflación descontrolada golpea a los trabajadores: CROC; ‘medidas para abatirla no han funcionado’

La inflación no ha podido ser abatida, hace mella en los costos de la proveeduría, pero también con los trabajadores, ya que la canasta básica cada vez está más cara, señaló el presidente ejecutivo de la CROC, Mario Enrique Morales Rodríguez.

El líder sindical agregó que es un problema que no se quiere reconocer como tal, ya que no ha podido ser abatida, sin embargo, para ello -añadió- que no se deben utilizar los métodos tradicionales, porque las medidas utilizadas por el Gobierno Federal y el Banco de México no son la reales para bajar una inflación.

Morales aseveró que se puede bajar el circulante en el país para disminuir la inflación, pero ello es una medida mentirosa, pues la única medida real para reconocer si baja o no, se refleja en el costo de los productos y servicios.

En el caso del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que lanzó el Gobierno Federal con el objetivo de que no subiera la inflación, indicó que no ha tenido impacto y la inflación sigue subiendo en la canasta básica.

En el caso de la industria la inflación ha impactado no solo a las de giros automotriz, sino también a las de servicios y de bebidas como refrescos y agua, entre otras, quienes enfrentan hoy problemas que no tenían en el pasado, toda vez que al contraerse el gasto y con ello priorizarse, probablemente caiga las ventas de muchos servicios.

Finalmente comentó que hay quienes dicen que la inflación está en un 7 u 8 por ciento, sin embargo, añadió que la realidad se presenta cuando se acude al mercado y ahí se hacen las compras, es cuando la gente compara lo que podía comprar antes y lo que puede comprar ahora.