Inicia el ciclo escolar 2026-2027 para 160 mil estudiantes en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Unos 160 mil niños y jóvenes de la Región Laguna retomaron este lunes sus actividades académicas al ponerse en marcha de manera oficial el ciclo lectivo 2026-2027. La titular de la Coordinación de Servicios Educativos en la zona, Flor Estela Rentería Medina, confirmó que la jornada transcurrió sin contratiempos de consideración en las casi mil instituciones educativas distribuidas en el territorio regional.

De acuerdo con la funcionaria, tan solo en el municipio de Torreón un total de 492 escuelas de nivel básico abrieron sus aulas para dar la bienvenida al alumnado, consolidando un arranque uniforme en la localidad. Como parte de las acciones de arranque, se puso en marcha la distribución de libros de texto, materiales didácticos y mochilas. Rentería Medina puntualizó que estos insumos significan un alivio económico directo para el bolsillo de las familias en esta temporada. En la localidad torreonense, la entrega de mochilas gestionadas por el Gobierno Municipal abarcará a toda la matrícula pública de primaria, garantizando además uniformes gratuitos para los estudiantes pertenecientes a comunidades rurales o polígonos con rezago social. Respecto a las condiciones de infraestructura, la coordinadora detalló que, si bien la reapertura fue total, se detectaron inconvenientes menores en 12 planteles de la comarca, vinculados sobre todo con fallas en el cableado eléctrico y la habilitación de aparatos de aire acondicionado.

Para no frenar el calendario escolar, dichos centros educativos laborarán bajo un esquema temporal de horario recortado, en lo que el personal técnico concluye las adaptaciones requeridas. Dentro de las escuelas en esta situación destacan la Eva Sámano, 21 de Marzo, 13 de Septiembre, Juan Esquivel Espinosa, Eliseo Loera e Ignacio Zaragoza. Se prevé que a lo largo de esta semana se resuelvan las fallas detectadas para que las instituciones afectadas retomen sus actividades en el turno y duración habituales. Asimismo, la representación educativa invitó al personal docente, tutores y a la comunidad estudiantil a sumar esfuerzos para encarar este nuevo periodo de aprendizaje con renovado dinamismo.