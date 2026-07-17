Inicia Frontera rehabilitación histórica del paso a desnivel; piden paciencia por cierres parciales

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Coahuila
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    Inicia Frontera rehabilitación histórica del paso a desnivel; piden paciencia por cierres parciales
    Los trabajos se realizarán con cierres parciales e intermitentes para mantener, en la medida de lo posible, el flujo vehicular. LIDIET MEXICANO

La obra, a cargo de Obras Públicas, contempla cierres intermitentes para modernizar una vialidad que no recibía una rehabilitación integral desde hace más de 30 años

FRONTERA, COAH.- Después de más de 30 años sin una rehabilitación integral, el Gobierno Municipal de Frontera inició los trabajos de modernización del paso a desnivel. La obra contempla cierres parciales e intermitentes para permitir su ejecución y garantizar la seguridad de quienes transitan por esta importante vialidad.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que las labores estarán a cargo del Departamento de Obras Públicas y pidió comprensión a la ciudadanía, ya que durante el desarrollo de la obra se presentarán afectaciones temporales a la circulación.

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La edil exhortó a automovilistas y transportistas a respetar la señalización preventiva, seguir las indicaciones del personal y considerar tiempos adicionales en sus traslados mientras se llevan a cabo los trabajos.

BUSCAN MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

Explicó que, aunque las molestias serán inevitables, la intervención es necesaria debido a que el paso a desnivel no había recibido una rehabilitación integral en más de tres décadas. El objetivo, dijo, es mejorar sus condiciones y ofrecer mayor seguridad a quienes lo utilizan diariamente.

Pérez Cantú señaló que la prioridad es realizar la obra en el menor tiempo posible, manteniendo el flujo vehicular siempre que las condiciones de los trabajos lo permitan mediante cierres parciales e intermitentes.

$!Autoridades exhortaron a automovilistas y transportistas a respetar la señalización preventiva y considerar tiempos adicionales en sus traslados.
Autoridades exhortaron a automovilistas y transportistas a respetar la señalización preventiva y considerar tiempos adicionales en sus traslados. LIDIET MEXICANO

Finalmente, agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía al asegurar que esta rehabilitación permitirá contar con una vialidad más segura, funcional y en mejores condiciones para beneficio de las familias fronterenses. Además, indicó que el Gobierno Municipal mantendrá informada a la población sobre el avance de la obra y cualquier modificación en la circulación.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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