Inicia Frontera rehabilitación histórica del paso a desnivel; piden paciencia por cierres parciales

FRONTERA, COAH.- Después de más de 30 años sin una rehabilitación integral, el Gobierno Municipal de Frontera inició los trabajos de modernización del paso a desnivel. La obra contempla cierres parciales e intermitentes para permitir su ejecución y garantizar la seguridad de quienes transitan por esta importante vialidad. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que las labores estarán a cargo del Departamento de Obras Públicas y pidió comprensión a la ciudadanía, ya que durante el desarrollo de la obra se presentarán afectaciones temporales a la circulación.

La edil exhortó a automovilistas y transportistas a respetar la señalización preventiva, seguir las indicaciones del personal y considerar tiempos adicionales en sus traslados mientras se llevan a cabo los trabajos. BUSCAN MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Explicó que, aunque las molestias serán inevitables, la intervención es necesaria debido a que el paso a desnivel no había recibido una rehabilitación integral en más de tres décadas. El objetivo, dijo, es mejorar sus condiciones y ofrecer mayor seguridad a quienes lo utilizan diariamente. Pérez Cantú señaló que la prioridad es realizar la obra en el menor tiempo posible, manteniendo el flujo vehicular siempre que las condiciones de los trabajos lo permitan mediante cierres parciales e intermitentes.

Finalmente, agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía al asegurar que esta rehabilitación permitirá contar con una vialidad más segura, funcional y en mejores condiciones para beneficio de las familias fronterenses. Además, indicó que el Gobierno Municipal mantendrá informada a la población sobre el avance de la obra y cualquier modificación en la circulación.