Inician obras de pavimentación en Arteaga; invertirán más de 22 millones de pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 abril 2026
    Inician obras de pavimentación en Arteaga; invertirán más de 22 millones de pesos
    Autoridades dieron el banderazo a obras de pavimentación y recarpeteo en distintos sectores de Arteaga. CORTESÍA

Los trabajos contemplan más de 44 mil metros cuadrados en distintos sectores del municipio

ARTEAGA, COAH.- Autoridades estatales y municipales iniciaron un paquete de obras de pavimentación y recarpeteo en distintos puntos de Arteaga, con una inversión superior a los 22 millones de pesos.

El arranque se realizó en la entrada del fraccionamiento Valle Oriente, sobre el bulevar Valdés Sánchez, donde se dio el banderazo inicial a las acciones que forman parte de la estrategia coordinada entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/propone-diputada-devolver-100-de-aportaciones-a-burocratas-sin-derecho-a-pension-en-coahuila-LD20328939

De acuerdo con la información presentada, los trabajos abarcan más de 44 mil metros cuadrados. Se contempla intervenir comunidades como El Tunal, Bella Unión, Huachichil, la cabecera municipal y Los Lirios.

Las obras incluyen pavimentación con carpeta asfáltica, construcción de base hidráulica, guarniciones y señalización. También se realizarán labores de recarpeteo mediante fresado, riego de liga y rehabilitación de superficies, así como la renivelación de pozos de visita.

Durante el evento, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que este tipo de proyectos se realizan en coordinación con los municipios para atender necesidades de infraestructura.

Por su parte, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó que las obras tienen impacto directo en la movilidad y en las condiciones de vida de la población.

“Las obras sociales son uno de los pilares de la administración pública, porque impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente”, señaló.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas
Gobierno

Localizaciones


Arteaga

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

El festival reunirá iniciativas de rescate y espacios para encontrar hogar a perros y gatos, además de recolectar insumos para su cuidado.

Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados

El hombre fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica especializada tras las severas lesiones sufridas.

Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo
Ucrania se consolida como una potencia militar independiente y líder estratégico en la defensa de los valores democráticos europeos.

Con ustedes, el nuevo líder del mundo libre
Agentes federales y fuerzas de seguridad acordonan la residencia de Cole Tomas Allen en Torrance, California, tras su detención en Washington D.C

¿Qué llevó al sospechoso del ataque a la cena de corresponsales a viajar de costa a costa?