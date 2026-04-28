Inician obras de pavimentación en Arteaga; invertirán más de 22 millones de pesos

El arranque se realizó en la entrada del fraccionamiento Valle Oriente, sobre el bulevar Valdés Sánchez, donde se dio el banderazo inicial a las acciones que forman parte de la estrategia coordinada entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

ARTEAGA, COAH.- Autoridades estatales y municipales iniciaron un paquete de obras de pavimentación y recarpeteo en distintos puntos de Arteaga , con una inversión superior a los 22 millones de pesos.

De acuerdo con la información presentada, los trabajos abarcan más de 44 mil metros cuadrados. Se contempla intervenir comunidades como El Tunal, Bella Unión, Huachichil, la cabecera municipal y Los Lirios.

Las obras incluyen pavimentación con carpeta asfáltica, construcción de base hidráulica, guarniciones y señalización. También se realizarán labores de recarpeteo mediante fresado, riego de liga y rehabilitación de superficies, así como la renivelación de pozos de visita.

Durante el evento, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que este tipo de proyectos se realizan en coordinación con los municipios para atender necesidades de infraestructura.

Por su parte, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó que las obras tienen impacto directo en la movilidad y en las condiciones de vida de la población.

“Las obras sociales son uno de los pilares de la administración pública, porque impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente”, señaló.