Inician trabajos de reforzamiento en arroyo La Encantada; colocarán más de 2 mil metros cúbicos de roca

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe inició trabajos de reforzamiento en los márgenes del arroyo La Encantada, a la altura de la calle Chichén Itzá, en la colonia Analco, con el objetivo de atender los daños registrados y reducir el riesgo de nuevos deslaves durante las lluvias. Las maniobras preventivas dieron comienzo con el despliegue de camiones de volteo con material pétreo en las inmediaciones del afluente, maniobras orientadas a proteger el terreno contra nuevos deslaves e impactos por la corriente del agua.

Edgar Tamez Garza, director de Servicios Primarios del Ayuntamiento, informó que se contempla utilizar alrededor de 2 mil metros cúbicos de roca para construir una barrera de protección que permita contener la erosión en la zona afectada. “Estamos hablando de aproximadamente de poco más de un centenar de viajes de camiones con una importante capacidad de metros cúbicos cada uno. La intención es colocar alrededor de 2 mil metros cúbicos de roca para recubrir las orillas del arroyo La Encantada y formar una especie de escollera que permita proteger esta parte que ha resultado afectada”, explicó. El funcionario detalló que se prevé mantener un ritmo de aproximadamente 10 viajes diarios para trasladar y descargar el material, por lo que las maniobras podrían extenderse durante alrededor de 15 días, dependiendo de las condiciones del terreno y del clima. “Se tiene contemplado mantener un ritmo de aproximadamente 10 viajes diarios... De mantenerse esta programación, el traslado del material podría desarrollarse durante aproximadamente 15 días, sin considerar posibles ajustes por las condiciones del terreno o el clima”, puntualizó.

La estrategia consiste en construir una escollera mediante la colocación de rocas de gran tamaño en los márgenes del arroyo, a fin de reducir la fuerza de las corrientes durante las precipitaciones intensas y disminuir el riesgo de erosión. Con estas acciones, la administración municipal busca atender las afectaciones en la colonia Analco y reforzar la protección de la zona ante posibles nuevas lluvias.

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