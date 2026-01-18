Iniciarán inspecciones a universidades privadas en Coahuila

Coahuila
/ 18 enero 2026
    Iniciarán inspecciones a universidades privadas en Coahuila
    La SEP advirtió que, a partir de 2026, ninguna institución de educación superior podrá inscribir alumnos si no cuenta con RVOE autorizado por carrera y campus. FOTO: UNSPLASH

La SEP en Coahuila, la Secretaría de Educación estatal y Profeco realizarán visitas a escuelas privadas para verificar que cuenten con RVOE y cumplan con la normatividad para impartir estudios de nivel medio superior y superior

A partir de la detección de diversas instituciones que ofertaban carreras sin validez oficial, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con su homóloga estatal y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), iniciará un operativo de inspección a universidades privadas en Coahuila.

Domingo Hernández, titular de la oficina de enlace de la SEP en el estado, informó que las visitas comenzarán en Saltillo y posteriormente se extenderán a otras regiones como La Laguna, dentro de una agenda conjunta con la Secretaría de Educación de Coahuila.

Las acciones se enfocarán en revisar que las instituciones cuenten con su documentación en regla, en particular el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), el cual es obligatorio por carrera y por campus. A partir de 2026, ninguna universidad que no tenga un RVOE autorizado podrá inscribir alumnos, como parte de un acuerdo entre las autoridades estatales y federales.

El funcionario señaló que existen planteles con quejas en municipios como Acuña, Piedras Negras, Monclova, Saltillo y Torreón, donde no todos los campus cuentan con RVOE. También se atenderán casos específicos, como el de UniFreire, para verificar si ya regularizaron su situación.

Las sanciones pueden ir desde multas administrativas, a partir de 25 salarios mínimos, hasta el cierre total de las instituciones, especialmente en casos de reincidencia.

Además de las inspecciones, la SEP ha estado atendiendo a estudiantes afectados para buscar alternativas que permitan el reconocimiento de los estudios ya cursados y evitar mayores perjuicios. En la oficina de enlace federal se tienen alrededor de 65 quejas, sumando a estas las quejas contra bachilleratos.

El funcionario llamó a los afectados a presentar denuncias y señaló que esta práctica irregular fue común en administraciones anteriores, por lo que ahora se busca frenarla y garantizar certeza a los estudiantes.

