INM fortalece coordinación con autoridades de seguridad para reforzar gestión migratoria en Coahuila

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    INM fortalece coordinación con autoridades de seguridad para reforzar gestión migratoria en Coahuila
    La titular del INM en el estado, Jaqueline Durán Galván, participó en la Mesa Estatal de Seguridad. ESPECIAL
Gerardo Hernández
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Las autoridades evaluaron las estrategias de seguridad en materia migratoria

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Coahuila fortaleció la coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno para reforzar las estrategias de gestión migratoria y atención a las personas en contexto de movilidad en la entidad.

La titular de la representación del INM en Coahuila, Jaqueline Durán Galván, participó en una reunión de la Mesa Estatal de Seguridad y del Grupo de Coordinación Migratoria, encuentro encabezado por la Secretaría de Gobierno de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-no-ha-hablado-con-trump-sobre-migracion-tras-denuncia-por-muertes-de-mexicanos-bajo-custodia-del-ice-GD22213775

Durante la sesión, las autoridades evaluaron de manera conjunta las estrategias de seguridad implementadas en el estado, además de revisar los resultados del Operativo Especial Migratorio desarrollado en la frontera norte de Coahuila.

Asimismo, se analizaron las áreas de oportunidad para fortalecer la atención a las personas en contexto de movilidad y mejorar los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en la gestión migratoria.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, estas acciones de vinculación interinstitucional buscan consolidar una atención más eficiente a los flujos migratorios, mediante una estrategia basada en la coordinación entre autoridades de seguridad y de gobierno.

El INM señaló que este trabajo conjunto contribuye a mantener una gestión migratoria ordenada y segura en la región, al tiempo que fortalece la respuesta institucional ante los desafíos derivados de la movilidad humana en la frontera norte del país.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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