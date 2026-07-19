INM fortalece coordinación con autoridades de seguridad para reforzar gestión migratoria en Coahuila

La titular de la representación del INM en Coahuila, Jaqueline Durán Galván, participó en una reunión de la Mesa Estatal de Seguridad y del Grupo de Coordinación Migratoria, encuentro encabezado por la Secretaría de Gobierno de Coahuila.

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Coahuila fortaleció la coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno para reforzar las estrategias de gestión migratoria y atención a las personas en contexto de movilidad en la entidad.

Durante la sesión, las autoridades evaluaron de manera conjunta las estrategias de seguridad implementadas en el estado, además de revisar los resultados del Operativo Especial Migratorio desarrollado en la frontera norte de Coahuila.

Asimismo, se analizaron las áreas de oportunidad para fortalecer la atención a las personas en contexto de movilidad y mejorar los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en la gestión migratoria.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, estas acciones de vinculación interinstitucional buscan consolidar una atención más eficiente a los flujos migratorios, mediante una estrategia basada en la coordinación entre autoridades de seguridad y de gobierno.

El INM señaló que este trabajo conjunto contribuye a mantener una gestión migratoria ordenada y segura en la región, al tiempo que fortalece la respuesta institucional ante los desafíos derivados de la movilidad humana en la frontera norte del país.