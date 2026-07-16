Sheinbaum no ha hablado con Trump sobre migración tras denuncia por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

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    Sheinbaum no ha hablado con Trump sobre migración tras denuncia por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE
    La presidenta informó que no ha dialogado recientemente con Donald Trump sobre migración y afirmó que México mantiene contactos diplomáticos con Estados Unidos. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum confirmó que no ha hablado recientemente con Donald Trump sobre migración y reiteró que no debe criminalizarse

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este jueves que no ha sostenido recientemente una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la política migratoria, incluso después de las recientes muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

No obstante, afirmó que el Gobierno de México mantiene comunicación con autoridades estadounidenses a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y reiteró su rechazo a la criminalización de la migración.

Las declaraciones fueron realizadas durante su conferencia matutina, luego de ser cuestionada sobre la reactivación de las detenciones de personas migrantes en tránsito ordenada por el gobierno de Donald Trump y sobre los contactos diplomáticos entre ambos países en materia migratoria.

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SHEINBAUM RECHAZA CRIMINALIZAR LA MIGRACIÓN

La mandataria sostuvo que el Gobierno de México no está de acuerdo con que la migración sea tratada como un delito y señaló que cualquier procedimiento de deportación debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos.

“Bueno, saben que no estamos de acuerdo nosotros. Si hay alguna persona que ya cometió algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Entonces, si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos”, afirmó.

Asimismo, diferenció entre las personas que enfrentan procesos penales y quienes únicamente se encuentran en situación migratoria irregular.

“Si hay una persona que cometió un delito, pues que se le siga su proceso por ese delito. Pero si hay una persona que lleva 30 años trabajando en los Estados Unidos, que ha sido contratado, que incluso en algunos de sus casos tiene papeles de trabajo, en otros no, pues que siempre haya respeto a los derechos humanos y colaboración con el país de origen, en este caso nosotros”, agregó.

CONFIRMA QUE NO HA HABLADO RECIENTEMENTE CON DONALD TRUMP

Durante la conferencia, un periodista preguntó si había dialogado directamente con el presidente estadounidense sobre las denuncias presentadas por México y las recientes acciones migratorias.

Sheinbaum respondió que no ha sostenido una conversación reciente con Donald Trump, aunque aseguró que las autoridades estadounidenses han sido informadas de la postura del Gobierno mexicano mediante los canales diplomáticos.

“No, lo conoce el embajador. El secretario de Relaciones Exteriores habló con el embajador. Ha hablado también con el Departamento de Estado, con no sé si es subsecretario o cuál sea exactamente su cargo, Landau. Han estado informados de todo lo que hemos estado haciendo y cuáles son nuestras razones. Directamente con el presidente Trump no he hablado recientemente”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cndh-condena-muerte-de-mexicanos-bajo-custodia-del-ice-y-exige-investigaciones-y-justicia-FI22198049

EL TEMA MIGRATORIO SERÁ ABORDADO EN UN PRÓXIMO DIÁLOGO

Al ser cuestionada sobre si contempla conversar con Donald Trump para abordar la situación migratoria y las recientes medidas implementadas por su administración, la presidenta indicó que el tema formará parte de la agenda cuando ambos mandatarios vuelvan a comunicarse.

“Pues en el momento que hablemos tocaremos este tema. Lo he tocado varias veces el tema de las y los mexicanos en Estados Unidos”, concluyó.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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