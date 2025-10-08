Instalan Consejo Local Benefactor del CRIT Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presidió la instalación del Consejo Local Benefactor del CRIT Coahuila, que tiene como objetivo fortalecer el trabajo del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, para que se garantice su sostenibilidad a beneficio de niños y familias coahuilenses.

“Junto con mi esposa Paola visitamos el CRIT Coahuila, donde además de saludar a muchas familias beneficiadas por esta gran institución, le tomamos protesta al nuevo consejo ciudadano integrado por saltillenses de excelencia, que sin duda serán un gran apoyo para fortalecer y crecer los servicios para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Cuentan siempre con nosotros. Sigamos trabajando en equipo por estas nobles causas”, destacó el gobernador.

Acompañado también por Liliana Salinas Valdés, presidenta del DIF Estatal; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y su esposa Luly López, así como directivos y colaboradores del Teletón, el mandatario estatal reconoció la labor que esta institución realiza desde hace 22 años en beneficio de miles de familias, brindando rehabilitación, inclusión y esperanza a la niñez coahuilense.

Jiménez Salinas dijo que el Teletón es una institución ejemplar que ha transformado vidas. Recordó que en la pandemia por COVID-19, se reconvirtió en un centro de recuperación de pacientes y ayudó a liberar camas de terapia intensiva en hospitales.

Por otro lado, aseguró que el consejo representa una nueva etapa de colaboración entre el gobierno estatal, la sociedad vigil y el sector empresarial.

“En Coahuila hemos aprendido a cerrar filas ante los retos y a sumar esfuerzos entre ciudadanos, iniciativa privada y gobierno. Por eso hoy nuestro estado es uno de los mejores lugares para vivir en México”, destacó.

Más de 10 mil niños han sido atendidos en el CRIT, con lo que se transforman sus vidas y las de sus familias.

El consejo está integrado por Juan Carlos Saade Talamás, Joaquín Arizpe Sada, Miriam Arizpe Ortega, Verónica Garza de Morales, Enrique Garza Cantú, Pedro González García, Michele Valenzuela de Garza, Miguel Pepi Valdés, Patricia Rodríguez Garza, Isidoro García Reyes y David Villarreal Berlanga.