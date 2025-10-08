Instalan Consejo Local Benefactor del CRIT Coahuila

Coahuila
/ 8 octubre 2025
    Instalan Consejo Local Benefactor del CRIT Coahuila
    Se estima que más de 10 mil niños han sido atendidos en el CRIT Coahuila. FOTO: CORTESÍA

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dijo que el consejo ayudará a fortalecer los servicios para niños en el estado

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presidió la instalación del Consejo Local Benefactor del CRIT Coahuila, que tiene como objetivo fortalecer el trabajo del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, para que se garantice su sostenibilidad a beneficio de niños y familias coahuilenses.

“Junto con mi esposa Paola visitamos el CRIT Coahuila, donde además de saludar a muchas familias beneficiadas por esta gran institución, le tomamos protesta al nuevo consejo ciudadano integrado por saltillenses de excelencia, que sin duda serán un gran apoyo para fortalecer y crecer los servicios para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Cuentan siempre con nosotros. Sigamos trabajando en equipo por estas nobles causas”, destacó el gobernador.

TE PUEDE INTERESAR: Rector de la UAdeC anticipa proyectos para fortalecer el deporte universitario

Acompañado también por Liliana Salinas Valdés, presidenta del DIF Estatal; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y su esposa Luly López, así como directivos y colaboradores del Teletón, el mandatario estatal reconoció la labor que esta institución realiza desde hace 22 años en beneficio de miles de familias, brindando rehabilitación, inclusión y esperanza a la niñez coahuilense.

Jiménez Salinas dijo que el Teletón es una institución ejemplar que ha transformado vidas. Recordó que en la pandemia por COVID-19, se reconvirtió en un centro de recuperación de pacientes y ayudó a liberar camas de terapia intensiva en hospitales.

Por otro lado, aseguró que el consejo representa una nueva etapa de colaboración entre el gobierno estatal, la sociedad vigil y el sector empresarial.

“En Coahuila hemos aprendido a cerrar filas ante los retos y a sumar esfuerzos entre ciudadanos, iniciativa privada y gobierno. Por eso hoy nuestro estado es uno de los mejores lugares para vivir en México”, destacó.

Más de 10 mil niños han sido atendidos en el CRIT, con lo que se transforman sus vidas y las de sus familias.

El consejo está integrado por Juan Carlos Saade Talamás, Joaquín Arizpe Sada, Miriam Arizpe Ortega, Verónica Garza de Morales, Enrique Garza Cantú, Pedro González García, Michele Valenzuela de Garza, Miguel Pepi Valdés, Patricia Rodríguez Garza, Isidoro García Reyes y David Villarreal Berlanga.

Temas


Rehabilitación
Salud

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Crit Coahuila
Gobierno de Coahuila

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!