Instalan Consejo Local del INE en Coahuila para el Proceso Electoral 2026-2027

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    Instalan Consejo Local del INE en Coahuila para el Proceso Electoral 2026-2027
    Christian Viviana Oloya asumió como nueva Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Coahuila. REDES SOCIALES

Se renovarán ocho diputaciones federales, 38 presidencias municipales, 76 sindicaturas y 442 regidurías en la entidad

Con la presencia de autoridades electorales, magistradas y representantes de partidos políticos, se realizó la sesión formal de instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, marcando el inicio oficial de los trabajos rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Durante el desarrollo de la sesión se destacó la trascendencia cívica de los comicios, en los que la ciudadanía coahuilense acudirá a las urnas para definir cargos de representación federal y municipal.

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En el plano federal, se someterán a votación ocho diputaciones federales para integrar la Cámara de Diputados. En el ámbito local, la elección abarcará la renovación de 38 presidencias municipales, 76 sindicaturas y 442 regidurías en los ayuntamientos del estado.

En la apertura de la sesión se rememoró la evolución histórica de las instituciones electorales en México desde la fundación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 hasta la consolidación del INE. Asimismo, se ratificó que la contienda estará conducida por personal especializado del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y de la rama administrativa en la Junta Local y en las juntas distritales.

En el marco de la ceremonia, las personas integrantes del consejo le dieron la bienvenida a Cristian Viviana Oloya, quien asumió la titularidad como nueva Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Coahuila y presidenta del consejo. De igual forma, se brindó un reconocimiento a la gestión del licenciado Miguel Castillo Morales, quien estuvo a cargo del despacho de la vocalía ejecutiva durante los meses previos.

Durante sus intervenciones, las y los consejeros locales subrayaron que el actuar del organismo se mantendrá bajo los principios de imparcialidad, transparencia, equidad e independencia.

Se enfatizó además la relevancia de promover la igualdad de género, empoderar a la mujer en la vida político-electoral y prevenir cualquier manifestación de violencia política o discriminación hacia grupos históricamente excluidos.

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

Entre los principales retos señalados para esta jornada, los miembros del consejo coincidieron en la urgencia de diseñar estrategias para incentivar la participación activa de las juventudes. Se planteó la meta de motivar a las nuevas generaciones no solo en el ejercicio del voto, sino también en tareas de observación electoral e integración de comités.

Recordemos que en los comicios de este año en Coahuila, donde se renovó el Congreso Local, se contó con una participación mayor al 50%.

A la sesión asistieron representantes de los diversos partidos políticos, magistradas del Tribunal Electoral de Coahuila, consejerías del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y mandos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Coahuila.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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