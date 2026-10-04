Instalan grupo interinstitucional para coordinar políticas de cuidados en Coahuila

El DIF Coahuila instaló el Grupo Interinstitucional en Materia de Cuidados, una instancia que buscará identificar, cuantificar y coordinar las acciones gubernamentales dirigidas al bienestar de las familias, así como fortalecer la corresponsabilidad entre las instituciones públicas, la sociedad y el sector privado. El acto fue encabezado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, con la participación de la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres, además de integrantes del gabinete estatal, representantes municipales y de instituciones académicas, entre ellas la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Durante su intervención, Salinas Valdés señaló que Coahuila cuenta con diversos programas y servicios relacionados con los cuidados, aunque consideró necesario visibilizarlos, medir sus alcances e identificar a la población beneficiada para mejorar su efectividad. “Mucho se ha venido realizando en el tema de cuidados, simplemente no se estaba visibilizando y no se estaba cuantificando. Entonces, es el momento de comenzar a digitalizar, de saber a quién estamos atendiendo y cuáles son las responsabilidades de cuidado”, expresó. Entre las acciones que forman parte de este sistema mencionó los servicios de los centros comunitarios, las estancias de día para adultos mayores, los Centros de Atención a la Primera Infancia, las guarderías, los programas del sistema Inspira y las campañas de salud dirigidas a las mujeres.

La presidenta honoraria del DIF estatal también pidió que el nuevo grupo de trabajo no se limite al cumplimiento de procedimientos administrativos, sino que genere resultados medibles y servicios de calidad para la población. Por su parte, Luz Elena Morales Núñez manifestó la disposición del Congreso del Estado para colaborar en el fortalecimiento del marco legal relacionado con los cuidados y analizar experiencias de otras entidades para adaptar las medidas que resulten pertinentes para Coahuila. La legisladora destacó que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa una carga importante que recae principalmente en las mujeres. Señaló que reconocer estas labores y establecer mecanismos de corresponsabilidad puede contribuir a prevenir situaciones de violencia y proteger la salud de quienes cuidan, además de ampliar sus oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral. En tanto, Mayra Lucila Valdés González indicó que la instalación del grupo responde al objetivo de establecer una política pública coordinada en materia de cuidados, al reconocer el derecho de las personas a cuidar, recibir cuidados y ejercer el autocuidado. La secretaria de las Mujeres señaló que estas responsabilidades se distribuyen de manera desigual entre mujeres y hombres, por lo que consideró necesario articular esfuerzos entre dependencias estatales, municipios, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Como parte de los trabajos, la Universidad Autónoma de Coahuila participará en la elaboración de un diagnóstico estatal que permita identificar las necesidades de la población, así como los programas y servicios existentes para fortalecer las políticas de cuidado. Las autoridades participantes coincidieron en que el grupo buscará coordinar las acciones dirigidas a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes realizan labores de cuidado, con el propósito de avanzar hacia una distribución más equitativa de estas responsabilidades entre las familias, la sociedad y las instituciones públicas.