Instituto Mexicano del Seguro Social llama a fortalecer el control del niño sano en Coahuila

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Instituto Mexicano del Seguro Social llama a fortalecer el control del niño sano en Coahuila
    El control del niño sano incluye vacunación, tamiz neonatal y evaluación del desarrollo psicomotor desde los primeros días de vida. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

El seguimiento médico desde el nacimiento hasta los cinco años permite detectar riesgos, prevenir enfermedades y vigilar el desarrollo integral de la infancia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila exhortó a madres y padres de familia a mantener un control permanente de la salud de sus hijas e hijos, a fin de detectar de manera oportuna posibles situaciones de riesgo y reforzar la cultura de la prevención, especialmente en las primeras etapas de la vida.

La especialista en medicina familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 82, doctora Lourdes Eugenia Berman Martínez, explicó que el control de la niña y el niño sano consiste en una supervisión periódica del estado general de salud, así como del crecimiento y desarrollo del menor, idealmente desde el nacimiento y hasta los cinco años de edad.

Detalló que, desde el control prenatal, se orienta a las mujeres embarazadas sobre la importancia de acudir con su bebé a consulta a los siete días de nacido para la aplicación de acciones preventivas como vacunas y tamiz neonatal; posteriormente a los 28 días, luego cada mes hasta cumplir el primer año de vida y, después, una revisión anual hasta los cinco años.

Esta dinámica —subrayó— permite valorar de forma sistemática el crecimiento del menor y actuar de manera inmediata en caso de detectar alguna anormalidad. Las consultas incluyen exploración física, interrogatorio a madres y padres, aplicación de vacunas, administración de suplementos y evaluación del desarrollo psicomotor.

$!El IMSS en Coahuila recomienda consultas periódicas hasta los cinco años para detectar y atender oportunamente cualquier anormalidad.
El IMSS en Coahuila recomienda consultas periódicas hasta los cinco años para detectar y atender oportunamente cualquier anormalidad. CORTESÍA

En este proceso participa un equipo multidisciplinario de salud que garantiza la ejecución de actividades esenciales orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

La especialista destacó que la combinación de estas acciones, junto con el seguimiento puntual del crecimiento y desarrollo, ha demostrado un impacto positivo en la población infantil. Por ello, reiteró el llamado a no esperar a que las niñas y los niños presenten alguna enfermedad para llevarlos a consulta, sino adoptar el hábito preventivo como parte fundamental de su cuidado integral.

