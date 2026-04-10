Integran padrón más de 300 deudores alimentarios en Coahuila

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    Integran padrón más de 300 deudores alimentarios en Coahuila
    Miguel Felpe Mery Ayup dio a conocer que el Registro Estatal de Personas Sancionadas por violencia contra las mujeres suma mil 576 personas . CORTESÍA

Herramientas abiertas permiten revisar antecedentes y exigir cumplimiento de obligaciones familiares en procesos legales y públicos

El magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que la entidad cuenta con un padrón público de deudores alimentarios activo desde hace aproximadamente cinco años, con más de 320 casos registrados.

De forma paralela, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por violencia contra las mujeres suma mil 576 personas con antecedentes, consolidándose como una herramienta clave en materia de transparencia y protección de derechos.

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Ambos mecanismos son de acceso público a través de la plataforma del Poder Judicial, lo que permite consultar antecedentes, incluso para quienes aspiren a cargos de elección popular.

El funcionario destacó que estos instrumentos se mantienen en constante actualización, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de obligaciones familiares y salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Precisó que el padrón de deudores concentra actualmente cerca de 350 personas inscritas y subrayó que los registros no eliminan antecedentes hasta que se cumpla con las responsabilidades correspondientes.

En este contexto, enfatizó la importancia de que los padres cumplan con la manutención, especialmente ante el aumento de divorcios y la disminución de matrimonios. Señaló que en México solo uno de cada cuatro menores con padres separados recibe adecuadamente pensión alimenticia.

Mery Ayup reiteró que en estos casos prevalece el principio del interés superior del menor, el cual guía todas las resoluciones judiciales en materia familiar, priorizando su bienestar integral.

También destacó que lo ideal es garantizar la convivencia con ambos progenitores, así como condiciones adecuadas para su desarrollo, incluyendo acceso a educación, salud y un entorno sano.

Finalmente, adelantó que estos criterios formarán parte de los filtros aplicados a aspirantes a cargos públicos, reforzando la exigencia de perfiles responsables y comprometidos con la ley y la familia.

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