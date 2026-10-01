Intensifican limpieza de canales ante las lluvias en Ramos Arizpe

Acompañado por el secretario de Servicios Primarios, Édgar Tamez Garza, el Edil de Ramos Arizpe recorrió el canal de desagüe de El Escorial, donde cuadrillas municipales retiran basura, hierba y otros materiales que pueden acumularse y obstruir el paso del agua durante las precipitaciones.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, supervisó los trabajos de limpieza y desazolve que realiza el Gobierno Municipal en canales y cauces de distintos sectores de la ciudad, ante las condiciones de lluvia y con el propósito de facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de afectaciones en viviendas.

Gutiérrez Merino señaló que estas labores se mantienen de manera permanente y se refuerzan durante la temporada de lluvias, principalmente en los puntos que reciben escurrimientos provenientes de distintas colonias.

“Estamos trabajando todos los días y en estos momentos nuestra prioridad es mantener libres los canales y desagües para que el agua tenga un flujo continuo. Tenemos equipos distribuidos en diferentes puntos para actuar de inmediato donde sea necesario y evitar que el agua llegue a las viviendas”, expresó.

REFUERZAN LABORES EN PUNTOS PRIORITARIOS

El canal de El Escorial conduce los escurrimientos de sectores ubicados en la parte alta de la ciudad hacia la zona de la Alameda. Debido a la acumulación recurrente de residuos y vegetación, este cauce ha requerido tres intervenciones de limpieza durante el presente año.

De manera simultánea, el Municipio realiza trabajos en los canales de Villa Sol y Parajes de los Pinos, además de liberar cauces en el arroyo de La Encantada.

Édgar Tamez Garza explicó que las cuadrillas se distribuyen estratégicamente en tres o cuatro puntos para responder con mayor rapidez durante las precipitaciones y mantener despejadas las zonas destinadas al desfogue del agua.