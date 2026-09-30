Despide GM a 200 trabajadores de planta Ramos Arizpe tras fin de producción de Blazer a gasolina

El proceso de ajuste se traducirá en el despido de cerca de 200 trabajadores de distintas áreas del complejo, alcanzando a líderes de grupo, supervisores y personal técnico de producción.

General Motors (GM) confirmó la salida de personal de su complejo industrial en Ramos Arizpe como consecuencia directa del cese definitivo de producción de la generación actual del Chevrolet Blazer de motor de combustión interna (ICE).

La salida de este modelo, que fue anunciada por la corporación automotriz desde el año pasado, llegará formalmente a su término el próximo 2 de octubre de 2026 en la planta coahuilense.

A través de un comunicado, la compañía explicó que la reestructuración responde a la necesidad de ajustar las líneas de ensamble para concentrar las operaciones en sus plataformas de electromovilidad.

“Derivado de estos planes, estamos ajustando nuestra fuerza laboral en línea con el plan de manufactura a futuro”, precisó la empresa al hacer oficial la reducción de su plantilla laboral.

La firma automotriz confirmó que las bajas de los colaboradores se realizaron con la entrega de las liquidaciones correspondientes que marca la legislación vigente en el país.

“Agradecemos las contribuciones de los empleados impactados por este cambio. Todos recibieron su liquidación de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo”, señaló la corporación.