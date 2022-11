La Fiscalía General del Estado, a cargo de Gerardo Márquez Guevara, abrió una carpeta de investigación en el caso de Valentina, una menor que se quitó la vida tras haber sufrido un abuso sexual en la secundaria Urbano Flores.

Tras las indagatorias, existe la posibilidad de dar con un nuevo caso de abuso, aunque el fiscal no quiso dar detalles sobre las investigaciones para evitar entorpecerlas.

“El caso de Valentina no es aislado, se tienen las pruebas para asegurar que probablemente existen otros casos de abuso en contra de otros menores de edad, pero es mejor no revelar más datos porque no queremos que se afecte el proceso”, comentó el fiscal.

Destacó la vinculación a proceso de Gerardo “N”, quien se desempeñaba como subdirector del plantel y que estaría involucrado en los hechos.

“Hay pruebas suficientes que ha determinado el Ministerio Público, quien ya ordenó la judicialización y la vinculación”, detalló.