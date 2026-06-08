Investigan como feminicidio la muerte de mujer en Allende; detienen a presunto responsable

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la víctima fue identificada como María de la Luz Benavente, ciudadana estadounidense con residencia en San Antonio, Texas.

ALLENDE, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó que la muerte de una mujer ocurrida el pasado viernes en la colonia Ampliación Ignacio Allende es investigada bajo el protocolo de feminicidio, luego de que los resultados de la necropsia establecieran que la causa del fallecimiento fue asfixia.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron la noche del viernes al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Morelos, donde presuntamente se registró una discusión entre la víctima y su pareja sentimental. Durante el altercado, la mujer habría sido agredida físicamente y posteriormente privada de la vida.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal ministerial y pericial inició las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Los estudios forenses practicados determinaron que la víctima falleció a consecuencia de asfixia, resultado que fortaleció la hipótesis de una agresión directa y permitió reclasificar la investigación bajo el tipo penal de feminicidio.

Con base en los datos de prueba obtenidos durante las primeras etapas de la investigación, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres integró la carpeta correspondiente y solicitó una orden de aprehensión en contra de Juan Pedro “N”, identificado como pareja sentimental de la víctima.

La solicitud fue autorizada por un juez de control y posteriormente cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron la detención del imputado.

El presunto responsable fue trasladado desde el municipio de Zaragoza hasta la ciudad de Piedras Negras bajo un operativo de seguridad, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal.